Il 2019 per i nati Acquario risulterà altalenante: a tratti saranno imbronciati e scontrosi ed altre volte risulteranno euforici e speranzosi. Ai primi due mesi di 'revisione' seguiranno i risultati, spesse volte, non conformi alle aspettative nella parte restante del nuovo anno.

Amore

I nativi vorranno sistemare le questioni amorose già dall'inizio del 2019 ma, seppur la scelta si rivelerà doverosa, potranno avere a che fare con qualche controversia legata al partner e parecchi dubbi nella loro mente.

Le coppie 'revisionate' ne usciranno temprate a nuovi ostacoli, ma anche segnate dalle dure parole esternate. Con molte probabilità gli Acquario si interrogheranno sul loro modo di intendere le relazioni affettive [VIDEO] e su cosa stiano realmente cercando in quest'ambito.

Il 2019 non fornirà loro le risposte a queste domande ma li indirizzerà nel percorso da seguire per ottenerle in un prossimo futuro.

I single saranno nettamente più bersagliati dagli Astri rispetto alle coppie. Per trascorrere il nuovo anno in 'leggerezza' sarà bene accontentarsi delle occasioni d'incontro che si presenteranno di fronte ai nativi senza che desiderino ciò che non ci sarà.

Lavoro

I lavoratori dipendenti dovranno mettersi di buona lena per portare avanti i progetti in essere, come stavano già facendo da giugno 2018, continuando ad impegnarsi a fondo senza ambire a traguardi troppo ambiziosi. Sarà un 2019 di contenimento piuttosto che di espansione. Gli Acquario staranno bene al loro posto e con i guadagni già consolidati. Per i più cocciuti che vorranno 'alzare il tiro' potrebbero esserci situazioni 'boomerang' [VIDEO] che li vedrebbero con un pugno di mosche in mano in un attimo.

Meno gratificante e fortunata la situazione di chi svolge un'attività autonoma. Da una parte ci sarà il sostegno del munifico Giove ma dall'altra le severe resistenze di Urano e Saturno. Sconsigliati gli 'investimenti su sé stessi' come corsi approfonditi o master, in quanto le uscite potrebbero superare di gran lunga le entrate nell'immediato e nel futuro prossimo. Sarà bene 'congelare' i progetti autonomi in essere e cercare un lavoro da dipendente per poter godere di uno stipendio con più regolarità.

Le invidie dei colleghi potrebbero fare saltare la mosca al naso ai nati Acquario; non cadendo in queste sterili provocazioni il loro 2019 lavorativo fluirà meglio.

I segni affini: Acquario e Sagittario.

I segni anti-Acquario: Pesci e Ariete.