Nel mese di febbraio, voi dell'Acquario avrete una voglia matta di evadere, di fare un viaggio, di divertirvi. Vorrete fare tutto ciò con degli amici cari e sinceri [VIDEO], perché il modo migliore di godersi appieno qualcosa è condividerla con altri. La vostra generosità non si ferma affatto su dei temi materiali, ma arriva ai gesti, alle sensazioni e alle emozioni. Se siete in procinto di festeggiare l'evento di qualcuno, potreste essere proprio voi al centro dell'attenzione.

Amore e affetti

Anche se voi amici dell'Acquario favorite una amicizia piuttosto che un amore, il mese di febbraio sarà una occasione imperdibile per i single: potreste avere a che fare con qualcuno che finalmente vi catturi e vi incanti, esattamente come nelle vostre più profonde fantasie.

Le coppie invece potrebbero trovare una ulteriore solidità semplicemente trascorrendo il loro tempo con altri amici: una ventata di novità contro una routine troppo consolidata e povera di iniziative. Il segno che farebbe proprio al caso vostro è la Bilancia, perché riuscirà a trasportarvi nel loro mondo di scoppiettanti frivolezze.

Lavoro e studio

Avete avuto delle gratificazioni in ambito lavorativo e ne siete profondamente soddisfatti [VIDEO], adesso arriverà un momento in cui riuscirete ad ottenere delle ricompense anche pecuniarie. Ovviamente quelle servono, ma a voi interessano poco, o perlomeno non tanto quanto le ricompense "morali". Le prospettive per chi è in cerca di lavoro o chi è in proprio potrebbero essere favorite dalla vostra capacità di organizzazione e dalla vostra autostima.

La vostra sicurezza, voi che studiate, sarà la chiave della riuscita dei vostri esami. Questa però dipenderà anche da come avrete studiato. Organizzatevi in modo tale da non avere le idee confuse sui concetti da comprendere e memorizzare: da una matassa aggrovigliata non è possibile fare un discorso di senso compiuto.

Salute

Essere sotto questa buona luce sortirà anche un effetto benefico sulla vostra salute, e chi si sta riprendendo ritornerà più nuovo di prima. Il merito è tutto della vostra positività, che avrà una influenza non solo su di voi, ma anche su chi vi circonda fra amici e familiari. Attenzione però al raffreddore che potrebbe crearvi della spossatezza, anche se per voi sarà estremamente facile riacquistare le energie. Inoltre, dovreste aumentare la vostra attività fisica per tenere sotto controllo la vostra linea.