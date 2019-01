Annuncio

Voi del segno del Capricorno avrete modo di rigenerarvi, di "sbocciare" nuovamente. Vivrete di stabilità, essendo un segno di terra, ed amerete tutto ciò che è sicuro [VIDEO], che è programmato, e di conseguenza pretendete che anche le questioni importanti della vostra vita lo siano. Perciò vi muoverete nel senso che desiderate, per raggiungere gli obiettivi prefissati, così che potrete raccogliere i frutti del vostro duro lavoro in breve tempo.

Amore e affetti

Andrete incontro ad un amore specifico, senza dei fronzoli che potrebbero mettere a repentaglio quella serietà su cui basate il vostro rapporto con il partner.

Se farete una conquista, vorrà dire che siete riusciti forse ad entrare nelle preferenze di quella persona, e che questa ha recepito da subito i vostri segnali d'amore. I single potrebbero essere in cerca dell'amore della vita, ma spesso questa serietà potrebbe non essere condivisa dall'oggetto dei propri desideri proprio per l'impegno che voi pretendete.

Lasciatevi andare un po' di più alle sensazioni iniziali, ma se volete una intesa forte, quasi perfetta, il Sagittario potrebbe fare al caso vostro.

Lavoro e studio

Nel mese di febbraio il vostro impegno sarà riconosciuto decisamente di più [VIDEO], tanto che molti colleghi si affideranno completamente a voi per questioni che da soli non sono in grado di risolvere. Le vostre capacità lavorative vi faranno salire di grado o, per chi è in cerca di lavoro, riuscirete ad apparire molto ricercati proprio per le vostre prerogative di serietà. Tutto dipenderà, oltre che da voi, anche dalla proposta pecuniaria a cui andrete incontro. Siete perfettamente consci che senza soldi non potete fare ciò che volete, quindi sarà un dettaglio da non sottovalutare affatto. Lo studio potrebbe mettervi a dura prova, ma la vostra intelligenza vi farà superare gli esami nella materia che più detestate con una facilità inaspettata.

Salute

Forse non sarete al massimo della forma oppure potrete andare incontro a qualche malanno di stagione, fatto sta che dovete avere più cura di voi per molteplici ragioni. Ciò che più vi preme è di avere le energie necessarie per perseguire i vostri scopi, ma ogni tanto è doveroso prendere delle precauzioni in merito a quegli improvvisi cali e successivi malesseri, anche se lievi. Non pensate sempre e solamente ai modi per essere più produttivi, pensate anche ai modi per distendervi.