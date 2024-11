L'oroscopo della giornata di domenica 1° dicembre annuncia uno splendido Sagittario, aiutato dalla Luna e il Sole in congiunzione, mentre per i Gemelli sarà una giornata insidiosa in campo sentimentale. Gli influssi benefici di Giove daranno una mano ai nativi Bilancia nel lavoro, mentre l'Ariete non dovrà correre troppo in amore.

Previsioni oroscopo domenica 1° dicembre 2024 con pagelle

Ariete: ultima giornata della settimana e prima del mese che vi vedrà più maturi in amore grazie alla Luna nel segno. Di contro, il pianeta Venere sarà ancora in quadratura, dunque sarà necessario non correre troppo in amore, soprattutto se ci sono ancora questioni in sospeso.

Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone occasioni, e con Giove in sestile avrete anche quel po’ di fortuna che vi serve. Voto - 8️⃣

Toro: l'ultimo mese dell'anno si aprirà all'insegna delle emozioni per voi nativi del segno. Venere continuerà a portare bei momenti tra voi e il partner, che dovrete custodire gelosamente, in vista di periodi più bui. Nel lavoro vi attende una giornata frenetica, che potrebbe darvi buone soddisfazioni se saprete cogliere le occasioni che arriveranno. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una domenica insidiosa per quanto riguarda il lavoro, ma non solo. Mercurio continua a mettere diversi ostacoli tra voi e il successo, che potrebbero rallentarvi non poco. Anche in amore le cose non vanno per il meglio a causa della Luna in opposizione.

Cercate di non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner, soprattutto se in questo periodo avrete bisogno del suo aiuto. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale che vedrà ancora un cielo abbastanza cupo secondo l'Oroscopo. Con Venere in opposizione dal segno del Capricorno, non sarà facile comprendere i desideri della persona che amate, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Nel lavoro qualcosa si muoverà a vostro favore, ma dovrete saper gestire in autonomia la situazione affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di domenica sopra le aspettative per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà una bella Luna guardarvi dal segno del Sagittario, riflettendo un po’ di sano romanticismo all'interno della vostra relazione di coppia.

In campo professionale Mercurio, Marte e Giove saranno dalla vostra parte, e potrebbero finalmente aiutarvi a raggiungere buoni risultati. Voto - 9️⃣

Vergine: il pianeta Venere sarà ancora dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, non sempre ci sarà una perfetta intesa tra voi e la persona che amate. Se siete single frequentate pure nuove persone, ma attenzione a non essere troppo indiscreti. Sul posto di lavoro sarete presi da mille impegni e pensieri, e con questo cielo difficile non sarà facile riuscire a far combaciare tutti i pezzi. Voto - 7️⃣

Bilancia: il pianeta Giove vi darà una mano dal segno dei Gemelli riguardo il lavoro. La vostra produttività sarà in crescita, e potrebbe darvi interessanti occasioni.

In amore Venere sarà ancora contro di voi, ma con la Luna in sestile dal segno del Sagittario, la vostra relazione di coppia sarà un po’ più morbida in questo periodo. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo convincente in amore per voi nativi del segno grazie a Venere in sestile. Vi sentirete un tutt'uno con il partner, pronti a concedervi momenti di spensieratezza e serenità, soprattutto se venite da un periodo impegnativo. In campo professionale saprete fare bene il vostro lavoro, ma dovrete anche guardare il benessere dei vostri colleghi e non danneggiarli. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di domenica splendida per voi nativi del segno, grazie al Sole e alla Luna ben allineati nei vostri confronti. Questo cielo stuzzicherà il vostro romanticismo, e vi spingerà a vivere il vostro rapporto in modo più vivace.

Per quanto riguarda il lavoro queste stelle vi spingeranno a concentrarvi di più, e trovare soluzioni più adeguate per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima anche in questa prima giornata di dicembre. L'ultimo mese dell'anno inizierà molto bene per la vostra relazione di coppia, che vi regalerà momenti di passione e romanticismo. In ambito professionale sarà una giornata abbastanza tranquilla, dove saprete svolgere bene le vostre mansioni, ma non ci saranno risultati eccezionali. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna e il Sole saranno benefici dal segno del Sagittario in questo periodo, permettendovi di dare il giusto equilibrio alla vostra relazione di coppia. Se siete single provate a stupire la vostra fiamma facendo qualcosa di unico.

Nel lavoro riflettete bene sulle vostre iniziative, e poi agite con criterio. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Venere sarà favorevole in questo periodo, ma con la Luna e il Sole in quadratura, non sarete sempre così comprensivi o romantici nei confronti del partner. Anche nel lavoro avrete bisogno di cambiare alcune cose per riuscire a rimettervi in carreggiata e poter ottenere di più. Voto - 6️⃣