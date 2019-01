Annuncio

In questo martedì 29 gennaio 2019 troviamo Giove, Venere e la Luna (sino alle 16) nel Sagittario. Dopo si sposterà nel segno dello Scorpione. Plutone e Saturno nel Capricorno. Marte e Urano retrogrado in Ariete. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno stazionerà in Pesci. Nodo Lunare in Cancro.

Cancro inquieto

Ariete: martedì ambivalente con la Luna amica nel pomeriggio che sorride ai nativi rendendoli affabili con le persone accanto. Meno spensierata la mattina.

Toro: qualche attrito lavorativo sarà da mettere in conto perché gli influssi lunari e solari opposti tenderanno far irritare i nati del segno in molte circostanze. Sarà bene procrastinare qualche incombenza non urgente, se necessario.

Gemelli: mattinata sprint in amore. Nel pomeriggio sarà richiesta ai nativi determinazione e costanza per portare a termine le faccende lavorative.

Cancro: influssi confusi. Martedì da testa o croce, nel senso che se un evento sembrerà positivo potrebbe rivelarsi negativo poche ore dopo e viceversa. Sarà bene che tengano gli occhi ben aperti.

Leone poliedrico

Leone: martedì eccentrico ed istrionico [VIDEO]. Verrà fuori la natura vivace dei nativi quest'oggi ed ai più potrebbero risultare fuori dalle righe. La realtà sarà ben diversa.

Vergine: in mille faccende affaccendato. Tante le incombenze da ultimare ma anche parecchia grinta per affrontarle di petto. I nativi si metteranno di buona lena fermandosi per il doveroso riposo solo a tarda sera.

Bilancia: una giornata che scivolerà via quasi senza accorgersene.

Sarà bene che i nativi sfruttano questo martedì per ricaricare le batterie.

Scorpione: meglio concentrarsi sul lavoro. I nati del segno potranno avere un umore imbronciato, dunque preferiranno dedicarsi alle questioni lavorative anziché al resto.

Sagittario Top

Sagittario: il migliore del giorno [VIDEO]. Martedì da dedicare all'amato bene perché i nativi ne traggano la massima soddisfazione. Ci sarà tempo per lavorare.

Capricorno: determinati ma poco soddisfatti. Si daranno parecchio da fare durante il giorno al lavoro ma arriveranno a fine giornata non pienamente contenti del risultato.

Acquario: influssi stancanti. Lo penseranno spesso e forse lo diranno pure, i nativi, di sentirsi fiacchi e spossati questo martedì. Poco inclini all'amore.

Pesci: un nuovo hobby. Quando gli Astri risultano poco amichevoli è bene cercare qualcosa che ci appaghi fare. Un passatempo sarà ciò che dovranno cercarsi i nativi questo martedì.