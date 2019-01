Annuncio

In questa settimana che va dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 troviamo Giove e Venere in Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Saturno e Plutone in Capricorno. La Luna farà la spola dalla Vergine al Capricorno. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro dalla terza alla seconda casa.

Toro lanciato nei progetti

Ariete: il Sole unito ai transiti perlopiù nell'elemento terra potranno minare la serenità dei nativi.

Litigi ed incomprensioni potrebbero nascere col partner e con la famiglia d'origine se daranno adito ai dubbi che li percorreranno.

Toro: gli influssi planetari di questi sette giorni spingeranno i nati del segno ad immergersi completamente nei loro progetti in essere [VIDEO], un po' meno avvantaggiati nelle nuove idee i lavoratori autonomi.

Gemelli: sfuggenti e apatici. Poca voglia di fare e di conversare potrà riscontrarsi nei nativi in questa settimana. La giornata più favorevole in amore sarà giovedì.

Cancro: l'ostinata opposizione del lento Saturno metterà i nati Cancro di fronte ad ostacoli lavorativi e gelosie amorose. Sarà bene seguire le indicazioni del severo pianeta e, se necessario, troncare i rapporti che non hanno più senso di essere.

Partenza sprint per la Vergine

Leone: opportunità nascoste [VIDEO]. Il Sole nel loro amico/nemico dell'Acquario condivide coi nativi l'etichetta di 'fisso' e sarà proprio discostandosi da questo aggettivo, essendo più flessibili, che i nativi potranno scorgere delle opportunità.

Vergine: la Luna nel segno favorirà le questioni lavorative nei primi due giorni, da mercoledì il focus verrà spostato nelle relazioni amorose.

Bilancia: questioni amorose in primo piano. Sarà bene chiarire eventuali attriti con l'amato bene senza alzare troppo i toni e gli influssi li aiuteranno in questo.

Scorpione: mercoledì il giorno migliore. Sarà bene che mantengano le loro posizioni evitando di osare nelle richieste sia nel lavoro che in amore

Capricorno Top

Sagittario: lavorativamente ostinati. Sino a venerdì si getteranno completamente nell'adempiere alle incombenze lavorative con un'energia invidiabile. Week-end d'amore.

Capricorno: il segno migliore della settimana. Lucidità mentale seguita da azioni mirate; saranno queste le prerogative dei nativi questi sette giorni. Amore idilliaco mercoledì e venerdì.

Acquario: il Sole nel segno favorirà le questioni amorose ma i restanti influssi settimanali renderanno ostici i rapporti coi colleghi e capi.

Pesci: frustrati e sconsolati. I nati del segno saranno bersagliati per tutta la settimana dagli influssi che si riveleranno poco favorevoli facendoli scivolare nel pessimismo.