La giornata di domani vedrà Ariete impegnato in numerose faccende e Toro alla ricerca di un riavvicinamento in amore. Scopriamo dunque le previsioni di tutti i segni zodiacali per mercoledì 16 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: il 16 gennaio ed in particolare la mattinata, sarà molto impegnativa per i nati sotto il vostro segno. Si presenteranno diverse situazioni di stress e alcuni problemi che andranno risolti in prima persona. Marte emanerà energie positive che potrete sfruttare al meglio.

Sarà importante non prendere decisioni troppo affrettate in amore.

Toro: nel corso di queste settimane state cercando di portare avanti tanti buoni propositi che vi siete imposti per il nuovo anno.

Gli ostacoli non mancano di certo, ma alcuni di voi stanno cercando di ottenere maggiore stabilità economica. Se volete riavvicinarvi ad una persona cara, questo è il momento adatto.

Gemelli: per voi è iniziata una fase di recupero, anche se qualche situazione vi darà ancora del filo da torcere. Alcuni si sentono sotto pressione, ma se volete raggiungere buoni obbiettivi [VIDEO] dovrete essere molto determinati. La situazione astrale non è negativa, ma per ottenere quello che volete dovrete faticare parecchio.

Cancro: per i sentimenti sarà una giornata ottima: vi sentirete molto in sintonia con il vostro partner, che si dimostrerà assai premuroso nei vostri confronti. Potrebbero esserci alcune tensioni sul lavoro, ma al momento dovete far finta di nulla se non volete rischiare il posto.

Leone: purtroppo potrebbero insorgere delle spese impreviste che vi porteranno a ridimensionare alcuni progetti. Potreste avvertire anche un leggero problema fisico, che non vi sarà sicuramente d'aiuto in questa fase già difficile. L'appoggio di alcune persone a voi care sarà fondamentale.

Vergine: la giornata, ma in generale tutto il mese, non è stato o non sarà per nulla semplice. Avete tanta voglia di fare, ma purtroppo per voi non si sono presentate le occasioni opportune. Avete bisogno di conferme da parte del partner che nelle ultime settimane vi sembra un po' distante da voi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: dal 16 gennaio avranno inizio alcune giornate molto interessanti, ma che richiederanno un grande impegno. Alcuni potrebbero sentirsi un po' oppressi, soprattutto perchè si ritroveranno a dover prendere delle decisioni non di poco conto.

Scorpione: la negatività sta per lasciare il posto alla speranza di un cambiamento. Nuove emozioni sono alla porta e finalmente potrete ritornare a sorridere.

La situazione al lavoro [VIDEO] e in amore sarà del tutto tranquilla.

Sagittario: nell'ultimo periodo le vostre giornate sono state piene di momenti altalenanti e per alcuni potrebbe arrivare la fine di un periodo molto complicato. Molto presto però potrebbero arrivare delle belle notizie, per cui è necessario pazientare un po'.

Capricorno: Mercurio è entrato nel vostro segno per cui se avete progetti in ballo dovrete impegnarvi al massimo affinchè tutto vada in porto. Cercate di non assumervi troppe responsabilità, ma delegate agli altri le cose meno importanti.

Acquario: per qualcuno potrebbe arrivare una grande rivincita. Siete in un periodo molto positivo per cui l'energia dominerà il vostro stato d'animo. Potreste vivere nuove passioni amorose: lasciatevi andare. Da evitare ogni situazione stressante.

Pesci: qualcuno vicino a voi sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote e ciò vi sta creando parecchie tensioni. Evitate di innervosirvi inutilmente e cercate invece di essere molto astuti. La vostra perseveranza e buona volontà sul lavoro verrà presto premiata.