Annuncio

Annuncio

Voi amici dell'Ariete siete reduci da un 2018 per nulla favorevole e che vi ha messo a dura prova per quanto riguarda l'ansia e alle preoccupazioni che hanno tenuto sotto scacco fin dalla fine dell'estate. Ma già a partire dal 2019 la vostra situazione si sta stabilizzando [VIDEO], ma il merito è soprattutto vostro, perché avete trascorso il mese di gennaio con relativa calma. Ora vediamo cosa vi attende nel mese di febbraio.

Amore e affetti personali

Delle continue discussioni all'interno della coppia hanno generato moltissime incomprensioni da parte del partner, e voi dell'Ariete dovrete essere bravi abbastanza da ristabilire la fiducia persa [VIDEO]partendo dalla base.

Potreste cominciare a fare sorprese al partner oppure di stupirlo con un corteggiamento simile a quello che avevate avuto agli albori della vostra relazione. Per i single questo febbraio potrebbe essere il mese in cui scoccheranno delle scintille, ma saranno delle attrazioni non ancora mature per trasformarsi in relazioni vere e proprie.

Advertisement

Per quelle bisognerà aspettare marzo, o comunque le prime luci della primavera. Il segno con cui potreste andare maggiormente d'accordo in termini amorosi è il Toro, perché sarà in sintonia con la vostra spiccata voglia di eros.

Lavoro e studio

Potreste avere a che fare con un cambiamento radicale della vostra attività lavorativa: il capo potrebbe favorire la vostra ascesa al successo, o comunque un trasferimento potrebbe determinare altrettanta riuscita in campo lavorativo. Insomma, ci saranno delle occasioni che anche se dovrebbero essere colte al volo per poterle sfruttare, voi dell'Ariete dovreste comunque essere molto prudenti e procedere per gradi. Lo studio tutto d'un fiato non è l'ideale per voi dell'Ariete che state preparando un esame, perciò è necessario procedere piano piano assimilando i concetti chiave con calma.

Advertisement

La fretta potrebbe essere una cattiva alleata nella vostra vita di studenti.

Salute

L'iperattività o l'ansia di finire qualcosa in tempo o prima degli altri potrebbe farvi essere più nervosi o debilitati. E' necessario essere meno frettolosi se volete salvaguardare la vostra situazione fisica. Vi siete affaticati abbastanza, o comunque non avete smesso di affaticarvi, perciò è meglio che vi dedichiate più al riposo, di qualunque natura esso sia. Delegate a qualcuno di caro qualche impegno che non può essere assolutamente rimandato.