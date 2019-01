Annuncio

In questo giovedì 31 gennaio 2019 troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Giove, Venere e Luna nel Sagittario. Sole e Mercurio in Acquario. Nettuno stabile in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Toro flop

Ariete: influssi favorevoli anche questo giovedì. Potranno mettersi di buona lena al lavoro ed avere restanti energie per famiglia e figli.

Toro: posizioni astrali contrastanti tra le forze di acqua e di fuoco che influiranno sfavorevolmente sull'andamento della giornata dei nativi.

Amore salta un giro.

Gemelli: mondanità e voglia di socializzare [VIDEO] saranno il piatto forte dei nati del segno. Sera da dedicare al partner. Meno favorite le questioni lavorative.

Cancro: dopo qualche giornata burrascosa per le questioni emotive ecco che questo giovedì sorprenderà in positivo questo ambito della loro vita.

Vergine indaffarata

Leone: proseguono le energie favorevoli del periodo astrale [VIDEO]. Giovedì all'insegna del proseguimento mirato dei progetti in essere. Sarà bene che i nati del segno si dedichino anche all'amato bene.

Vergine: molte le incombenze da portare a termine in questa giornata. Alcune delle quali saranno improrogabili e qualche ora di straordinario sarà da mettere in conto.

Bilancia: dubbi e gelosie amorose. Le relazioni di coppia potrebbero subire un'involuzione in quanto una discussione dai toni accesi potrebbe sopraggiungere nel pomeriggio.

Scorpione: influssi planetari sfavorevoli per i nati del segno. Potrebbero avere un umore instabile fino alle ore serali.

Sarà bene che si dedichino al relax più assoluto.

Acquario top

Sagittario: ottime le posizioni planetarie di questo giovedì. Molte energie da cui attingere che sarà bene indirizzare verso i sentimenti amorosi in essere.

Capricorno: poca convinzione dei propri mezzi. Con gli astri odierni i nati nel segno del Capricorno potrebbero ritrovarsi ad avere una bassa autostima. La loro fierezza tornerà già il giorno successivo.

Acquario: influssi astrali deliziosi peri nativi che avranno forza fisica e un acume spiccato su cui poter contare. Giovedì che li proietterà dappertutto anche con la fantasia.

Pesci: sconsolati e malinconici. L'abbattimento morale potrebbe colpire i nativi che questo giovedì si troveranno a fare i conti con vecchi fantasmi del passato. Se non archivieranno i ricordi, questi emergeranno sempre più forti.