Nella settimana che va dal 4 al 10 febbraio troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. La Luna viaggerà dall'Acquario all'Ariete. Sole e Mercurio (sino al 9) in Acquario. Nettuno e Mercurio (dal 10) in Pesci. Marte in Toro e Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro.

Oroscopo dal 4 al 10 febbraio: Cancro nostalgico, Leone Top

Ariete: umore altalenante e alto rischio di litigi amorosi [VIDEO]. Sarà bene che i nativi mantengano la calma in questa settimana avara di serenità per loro.

Toro: sino a mercoledì ci sarà parecchia confusione sul da farsi, ma dal giorno 7 le idee e i discorsi si faranno più fluidi e produttivi per i nati del segno.

Gemelli: spaesati ed inconcludenti.

Con la sola eccezione di giovedì, la settimana sarà decisamente sottotono per i nati Gemelli che dovranno confrontarsi con più di una bega lavorativa.

Cancro: influssi planetari che renderanno i nativi per l'intera settimana ansiosi e nostalgici sulle questioni amorose. Leggermente più favorevoli le questioni lavorative.

Leone: i progetti lavorativi in essere avranno una marcia in più [VIDEO] ed i nativi saranno favoriti anche nei rapporti con partner e figli. Week-end da favola.

Vergine: malgrado tre pianeti nel loro elemento i nati Vergine saranno i più bersagliati dei tre segni di Terra questa settimana. Si daranno parecchio da fare al lavoro con risultati insoddisfacenti.

Gli altri 6 segni: Capricorno capriccioso

Bilancia: sino a giovedì i pianeti, regaleranno stabilità e una spiccata affettività col partner.

Da venerdì litigi ed incomprensioni saranno probabili.

Scorpione: la Luna sfavorevole ad inizio settimana vedrà i nativi bellicosi e iracondi senza motivazioni valide. Sarà bene ritagliarsi ampi spazi di relax.

Sagittario: lunedì lavorativo ma, da martedì, copiosi successi amorosi si delineano sino al week-end per i nati Sagittario. Sarà bene approfittare di questi influssi uscendo di casa.

Capricorno: il lavoro proseguirà stabile. Le questioni amorose, invece, potrebbero veder insorgere l'animo capriccioso dei nativi. Chiederanno regali e viaggi al partner che, purtroppo per loro, difficilmente li accontenterà.

Acquario: i primi due giorni con la Luna nel loro segno si riveleranno i più favorevoli. Potranno affrontare argomenti lavorativi sinora accantonati, ricevendone notevoli soddisfazioni.

Pesci: domenica pomeriggio l'entrata di Mercurio nel loro segno favorirà il riordino dei pensieri. Sarà bene, però, prima che i nativi scaccino le emozioni negative accumulate sino a sabato.