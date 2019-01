Annuncio

Nell'anno passato voi del segno del Toro avevate moltissime incertezze circa tutte le tipologie di rapporti della vostra vita, dall'amicizia alla vita di coppia. Ora sembrano quasi superate, anche grazie a maggiore consapevolezza di cosa state cercando veramente, ma da febbraio sarete determinati a mantenere quelle su cui siete più sicuri [VIDEO]per scartare quelle più traballanti. Ricordate che avete tutto nelle vostre mani.

Amore e affetti

A gennaio avete ricevuto diverse delusioni che vi hanno spinto ad essere più selettivi e ad aprire gli occhi sulle nuove conoscenze o sui nuovi rapporti, quelli appena instaurati.

Avete superato una fase di incertezza e a febbraio potrebbero esserci nuovi sbocchi che però non saranno "completi" o determinanti all'interno della coppia, cosa che potrebbe anche farla scoppiare, se non è già successo.

Quanto a voi single per ora non avete bisogno di altre "grane", dunque non avete né il tempo tanto meno la voglia di inciampare nuovamente. Vi godrete soltanto il vostro status assieme a persone che secondo voi contano davvero ma non in qualità di compagni. Ad ogni modo, il segno con cui potreste andare maggiormente d'accordo è l'Ariete, perché esattamente come voi in cerca di nuove esperienze che non hanno nulla di ufficiale, ma solo per divertimento puro.

Lavoro e studio

Potrebbe esserci un salto di qualità non così brillante come inizialmente vi aspettavate in campo lavorativo, perciò sarà necessario andare a piccoli passi per cercare di essere più in vista e più produttivi. Ed è questa la chiave per poter finalmente emergere, ovvero quella di mettere in mostra le vostre qualità [VIDEO] e competenze: così facendo in primavera vedrete i primi risultati delle vostre mosse.

Per voi studenti a febbraio potrebbero non esserci i risultati per cui avete tanto sperato, dovrete sapere che dipenderà esclusivamente da voi e non da agenti esterni. Il prossimo esame, se andrà a buon fine, potrebbe essere un incentivo a fare sempre meglio.

Salute

Potreste subire un calo sensibile delle energie a causa anche della spossatezza e della mancanza di fiducia nelle persone. Questo potrebbe creare un po' di depressione, che potrete facilmente combattere rimboccandovi le maniche e cercando di fare sempre meglio. Non sarà un problema un semplice mal di testa, ma è certo che qualcosa di più forte potrebbe compromettere le vostre performance. Non fatevi fermare da nulla.