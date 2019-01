Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del giorno 1 febbraio 2019 annuncia una transito astrale favorevole ai sentimenti e all'amore in generale: curiosi? Ebbene trattasi in questo caso precisamente della Luna in Capricorno. Infatti, proprio il primo giorno del nuovo mese di febbraio la sensuale "musa dei poeti" arriverà a portare fortuna e soddisfazioni in campo affettivo a tre segni prescelti nella sestina sotto analisi in questo contesto. Diciamo subito che il migliore in assoluto sarà ovviamente il Capricorno, nel frangente valutato al "top del giorno".

Per quanto concerne gli altri in giornata positiva, saranno solo due i segni riconosciuti tali: Bilancia e Sagittario, favoriti dalle cinque stelle della fortuna. Periodo di attesa invece per gli amici Acquario, in questo fine settimana sotto stress da situazioni astrali poco amichevoli.

Advertisement

Pronti a togliere il velo dalle previsioni di venerdì 1 febbraio? [VIDEO] Certo che si, non subito però ma solo dopo aver messo in evidenza la scaletta completa con le stelle del giorno.

Classifica stelline 1° febbraio 2019

La nuova classifica stelline generata in relazione al giorno 25, come da titolo si preannuncia tutta a favore di tre segni. Ansiosi di conoscere quante stelle sono state assegnate al vostro segno? Bene, all'uopo è già pronta la nuova classifica stelline interessante il primo giorno del mese entrante. febbraio. A fare la parte del leone sarà una splendida Luna in transito nel settore del Capricorno, sicuramente capace di regalare emozioni belle e durature sia alle coppie che ai single. Andiamo pure a scoprire quante stelle sono state assegnate ai singoli segni:

Top del giorno : Capricorno

: Capricorno ★★★★★: Bilancia, Sagittario

★★★★: Scorpione, Pesci

★★★: Acquario

Oroscopo, previsioni d'inizio mese di febbraio

Bilancia - Il prossimo venerdì sarà magnifico per voi "bilancini".

Advertisement

In amore, il bene più grande sarà la vostra tenerezza innata verso la persona amata: nel periodo sarete soddisfatti e pazienti e tutto ciò che accadrà oggi e domani sarà il risultato delle vostre azioni precedenti. Single, sapete già come migliorare la vostra vita affettiva? In caso di risposta negativa vi diciamo subito di fidarvi un po' di più del vostro buon istinto: le emozioni vi spingeranno nella direzione giusta. Riguardo coloro ancora in stato singolo, gli incontri saranno un aspetto estremamente promettente: le previsioni del giorno vedono al top il vostro fascino, decisamente indiscutibile, ecco perché oggi e soprattutto domani sarete circondati da tanta positività. Nel lavoro infine, approfittate del cielo positivo di oggi per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo lasciati in sospeso. Dunque, date una sferzata di novità alla vostra attività, così senz'altro prenderà una giusta direzione.

Scorpione - Partirà e chiuderà sull'onda delle quattro stelle della semplicità questo vostro venerdì di fine settimana.

In amore, se dovessero esserci buone occasioni per chiarire con la vostra metà approfittatene per mettere in sicurezza quelle cose che necessitano di appropriati aggiustamenti. In coppia soprattutto un consiglio: non lasciate entrare la gelosia nel vostro cuore ma siate sereni e fiduciosi nella persona che avete a fianco. Single, in tanti avrete entusiasmo e carisma più che mai, soprattutto con una gran voglia di emozioni. Se avrete fiducia in voi stessi, l'inaspettato (forse) vi tenderà le braccia mettendovi di fronte ad un improvviso quanto promettente incontro. Nel lavoro, parlando specificatamente della vostra attività principale, le stelle segnalano una giornata discretamente favorevole. Se saprete gestire alcune situazioni di certo sarete più che soddisfatti dei risultati. Diciamo che saranno proporzionali all'impegno che vi verrà richiesto.

Sagittario - In arrivo un venerdì 1 febbraio splendido, lucente quanto basta per dare alla giornata di fine settimana un alone quasi di fantastico. In amore pertanto avrete risposte a domande che aspettavate da tanto tempo. In coppia certamente un nuovo entusiasmo darà lo sprint giusto alla vostra vita sentimentale: si farà largo nei vostri cuori una voglia di stare insieme, soprattutto per parlare di progetti da mettere in gioco prossimamente: scelte di vita a lungo termine? Single, vi sentirete bene ed avrete lo spirito giusto per intrecciare delle positive relazioni sociali. Forse una persona ha già puntato gli occhi (leggasi "del cuore") verso di voi: non deludetela, ok? Nel lavoro, questa giornata profumerà di successo e avrete la grinta e la carica ideale per ottenere quello per cui vi siete battuti fin'ora: ottimo così!

Capricorno "top del giorno" - Giornata da mettere in preventivo davvero come "alla grande!" [VIDEO]. Il periodo, valutato nelle predizioni di venerdì con il massimo della positività, da parte dell'Astrologia quotidiana vedrà l'amore in prima linea. Il frangente sotto esame regalerà a tanti Capricorno una giornata per molti aspetti eccitante: la passione sarà alle stelle e sarete davvero molto felici di passare momenti idilliaci coccolando la persona amata. Astri del calibro di Luna, Plutone e Saturno saranno decisamente a vostro favore e nulla potrà scalfire la sintonia che si respirerà nelle coppia. Single, avrete molte energie e le impiegherete per fare qualcosa di utile per voi e per chi vi sta intorno. Cercate di privilegiare le amicizie che più stimate favorendo con quest'ultime hobby, passeggiate o cenette "galeotte". Nel lavoro intanto, la giornata si prevede abbastanza importante: secondo le vostre stelle, avrete una linfa vitale esplosiva e verrete sicuramente notati sul posto di lavoro. In tanti otterrete meritate considerazioni: le aspettavate da tempo, vero?

Acquario - Una giornata classificata secondo le vostre effemeridi quotidiane con il segno del "sottotono". In campo sentimentale, forse vi sentirete un po' più vulnerabili del solito: non abbiate paura, soprattutto perché nessuna conseguenza negativa vi aspetta all'angolo. Se svolgerete le vostre azioni abitudinarie come di consueto, con calma e concentrazione, cercando soprattutto di privilegiare il buon dialogo con il partner, potreste ricevere senz'altro buone soddisfazioni. Single, non trascinatevi dietro vecchi rancori, guardate avanti e sorridete. Sappiate che le persone intorno a voi percepiranno il vostro umore, buono o cattivo che fosse comportandosi di conseguenza. Nel lavoro invece, fare la voce grossa per attirare l'attenzione di chi sapete non migliorerà la vostra posizione, sappiatelo. Tale comportamento non aiuterà a sbrigare quello che dovete fare in giornata, perciò tranquillizzatevi.

Pesci - Questo fine settimana per noi "pesciolini" partirà in modo discreto, all'insegna della media positività. Quindi si prospetta un venerdì buono? Diciamo di sì. Secondo l'oroscopo del giorno 1 febbraio, soprattutto in merito all'amore, potrà essere una buon periodo per analizzare ciò che ultimamente vi fa stare in pensiero. Diciamo che avrete sufficienti opportunità per recuperare l’intesa e l’armonia di sempre col partner. Fatelo appena ne avrete possibilità, non ve ne pentirete... Se single invece, lasciate andare i vostri stimoli, così che il vostro entusiasmo possa incoraggiare a seguire la vostra passione. Non siate troppo frettolosi, soprattutto se vi verrà chiesto di fare promesse (che poi dovete mantenete!) ma analizzate bene i pro con gli immancabili contro. Nel lavoro, per chiudere, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Sforzatevi di rinnovare il percorso di scelte già iniziato: vi porterà verso un periodo favorevole!