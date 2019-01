Annuncio

Si comincia ogni nuovo mese con tante speranze di vivere un periodo felice e di godere di buona salute, ma come sempre bisogna fare i conti con le influenze degli astri e tanti altri fattori che possono disturbare la nostra serenità. In Astrologia i segni d'aria corrispondono al trigono formato da Gemelli, Bilancia ed Acquario. Vediamo di seguito come potrebbe essere per loro tre il mese di febbraio.

Gemelli, febbraio non sarà un mese facile

Per i nati sotto il segno dei Gemelli [VIDEO] l'Oroscopo prevede un febbraio complesso, con una serie di nuove problematiche da affrontare.

Il vostro segno è per natura complicato, in quanto in voi convive una duplice identità, che a volte vi rende imprevedibili e a febbraio le persone che vi frequentano avranno appunto questa sensazione di doversi aspettare di tutto da voi: questo vi si ritorcerà contro.

Vi consigliamo di guardare al futuro con molta razionalità e di cercare di pianificare al meglio le operazioni che vi stanno più a cuore, riguardanti i vostri cari. Problemi di salute alle porte.

Bilancia, grane in vista e tensioni

Per le persone della Bilancia [VIDEO] consigliamo di sfruttare bene i primissimi giorni del mese, per effettuare operazioni finanziarie di una certa importanza, perché in seguito le congiunture astrali vi saranno avverse e dunque febbraio vi potrebbe riservare spiacevoli sorprese, soprattutto se continuerete a fidarvi troppo degli altri, come la vostra natura vi spinge a fare da sempre. Cercate di affrontare tutto con grande pazienza e di prendere le cose con filosofia, perché sarete chiamati inevitabilmente a fare sacrifici. Anche in amore ci sono in vista contrasti e incomprensioni che potrebbero anche portare alla rottura di un rapporto.

Piccoli problemi di salute saranno presto superati.

Acquario: un mese felice in un anno complessivamente fortunato

Il 2019 secondo gli astri sarà un anno particolarmente benevolo per l'Acquario, dunque fin dai primi mesi ci sono state buone occasioni per migliorare la propria condizione. A febbraio potrete già cominciare a raccogliere i frutti del vostro impegno lavorativo. Buoni risultati saranno conseguiti anche dagli studenti. Nell'ambito lavorativo siete ben conosciuti per la vostra grande voglia di impegnarvi nel raggiungimento di obiettivi collettivi e non solo individuali. Siete sempre stati dei grandi idealisti e anche a febbraio sarete amati proprio per questo. Molto bene la salute: sarete pieni di energia.