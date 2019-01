Annuncio

L'Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio mette sotto analisi i prossimi sette giorni [VIDEO] in calendario, svelando le stelline, i voti e le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientri nei primi posti della classifica della settimana? Bene, intanto ricordiamo ai più che a corredo della scaletta con i voti e le pagelle sono disponibili altresì le nuove predizioni astrali, quest'oggi interessanti, i primi sei simboli relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio: buon momento per Toro e Cancro

Iniziamo pure a dare qualche anticipo sulla nuova classifica settimanale, dunque a mettere in chiaro i migliori nella sestina sotto analisi quest'oggi. Allora, in bella evidenza nella scaletta settimanale, l'Ariete (voto 9) e segno "Top della settimana".

Ottimi i prossimi sette giorni anche per il Toro (voto 8). Poche le speranze invece per gli amici appartenenti al Leone (voto 6) e alla Vergine (voto 6), entrambi sottoposti ad un periodo in linea con minima sufficienza. Andiamo pure a decantare in modo più approfondito le previsioni da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio, ovviamente dopo aver dato conto sui nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: i transiti della settimana

Al solito, prima di iniziare in grande stile a mettere in chiaro le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale [VIDEO], come da copione ormai consolidato metteremo quali e quando ci saranno i nuovi spostamenti della Luna nei segni. A dare lustro al periodo l'ingresso della Luna in Sagittario, presente nel settore relativo al predetto simbolo di Fuoco già da questo martedì 29 gennaio, precisamente dalle ore 15:32.

La generosa "musa di poeti e scrittori" farà una nuova tappa venerdì 1 febbraio alle ore 01:47, dove prefigurerà la preziosa figura astrale inerente la Luna in Capricorno. La settimana giungerà a conclusione con il transito della Luna in Acquario messo in agenda per domenica 3 febbraio. Adesso iniziamo pure a mettere nero su bianco le nuove predizioni segno per segni, ovviamente corredate dalle immancabili stelline interessanti i prossimi sette giorni.

Stelline, pagelle e previsioni della settimana

Ariete: voto 9. La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti per voi, carissimi amici dell'Ariete. Alla grande l'amore, merito dell'arrivo della Luna in Scorpione domenica 27 gennaio alle ore 08:30 del mattino. Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, l'arrivo dell'Astro della Terra nel campo del suddetto Scorpione potrebbe cambiare (in meglio!) molte delle carte attualmente in tavola, specialmente a quelle coppie con problemi rilevanti all'attivo.

A seguire, la situazione dettagliata e le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 28 gennaio;

lunedì 28 gennaio; ★★★★★ mercoledì 30, giovedì 31, sabato 2;

★★★★ martedì 29, domenica 3;

★★★ venerdì 1 febbraio 2019.

Toro: voto 8. Le giornate sotto controllo quest'oggi saranno in gran parte positive, si o no? Diciamo tranquillamente di sì, in primis quelle interessanti la parte iniziale e finale del frangente. Invece c'è poco da sperare per le giornate di giovedì e venerdì, con quest'ultima assolutamente da tenere sotto controllo: il "venerdì nero" potrebbe attendervi al varco! Scopriamo le stelle applicate ai sette giorni dal migliore al peggiore:

Top del giorno mercoledì 30 gennaio;

mercoledì 30 gennaio; ★★★★★ lunedì 28, martedì 29, sabato 2;

★★★★ domenica 3 febbraio;

★★★ giovedì 31 gennaio;

★★ venerdì 1 febbraio.

Gemelli: voto 7. Le giornate in arrivo prossimamente non saranno da ritenersi troppo impegnative, ovviamente escludendo le sole due indicate con il segno negativo, ovvero quelle relative a domenica e lunedì. Diciamo pure che le restanti saranno più che positive, sfruttabili a piene mani nelle varie situazioni quotidiane. A seguire, le stelline quotidiane legate a filo diretto con i giorni analizzati quest'oggi. Pronti a scoprire il responso degli astri? Ecco la scaletta:

Top del giorno giovedì 31 gennaio;

giovedì 31 gennaio; ★★★★★ venerdì 1, sabato 2;

★★★★ martedì 29, mercoledì 30;

★★★ domenica 3 febbraio;

★★ lunedì 28 gennaio 2019.

Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana prevede un periodo buono, anche se con momenti particolari e certamente impegnativi a cui non potrete certamente sottrarvi. I prossimi sette giorni, quindi, vedrà momenti abbastanza impegnativi susseguirsi ad altrettanti passabili o decisamente ottimi. Insomma, avrete a che fare con alti e bassi da gestire con calma e raziocinio, pena il fallimento di progetti e aspettative. Ecco il responso restituito dalle vostre effemeridi nel periodo sotto analisi:

Top del giorno sabato 2 febbraio;

sabato 2 febbraio; ★★★★★ venerdì 1, domenica 3;

★★★★ lunedì 28, giovedì 31;

★★★ martedì 29 gennaio;

★★ mercoledì 30 gennaio.

Leone: voto 6. Le giornate messe in conto nell'arco temporale sotto analisi in questa sede si preannunciano discrete, a patto di saper individuare e/o dribblare quei periodi cosiddetti poco positivi. Per questo sappiamo che non c'è nessun problema: basterà seguire attentamente la valutazione espressa sulla giornata di riferimento, precisamente quelle del 28 e del 30 gennaio e stop, il resto verrà in automatico. Vediamo le stelle riservate dall'Astrologia ai vostri sette giorni:

★★★★★ lunedì 28, mercoledì 30;

★★★★ martedì 29, sabato 2, domenica;

★★★ giovedì 31 gennaio;

★★ venerdì 1 febbraio.

Vergine: voto 6. La prossima settimana si prevede abbastanza monotona. Confermiamo che mancherà la "top del giorno" e questo si farà certamente sentire. Intanto, l'oroscopo della settimana 28 gennaio-3 febbraio mette in chiaro che, in linea generale, le giornate evolveranno in parziale tranquillità restituendo un andamento a fasi alterne tra positività e negatività. Andiamo a mettere la spunta sui singoli periodi avendo cura si segnare "in verde" le giornate positive, ok? Ecco la scaletta con le stelline di vostra competenza:

★★★★★ martedì 29, giovedì 31;

★★★★ lunedì 28, mercoledì 30, venerdì 1;

★★★ sabato 2 febbraio;

★★ domenica 3 del nuovo mese.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci [VIDEO] e scoprire la classifica finale.