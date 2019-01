Annuncio

Nuova settimana che prende il via. Siamo giunti alla giornata del 21 gennaio. Pronto l'Oroscopo e le previsioni per tutti e dodici segni zodiacali [VIDEO]che si apprestano a vivere nuovi cambiamenti e novità portate direttamente da stelle e pianeti. Chi avrà la meglio sarà il Cancro, che vivrà giorni al top.

Ariete: in amore sarà una giornata di forza che permetterà di vincere nuove sfide, ritorna una maggiore passione. Nel lavoro concedetevi momenti di riflessione perché dovete fare scelte in vista del futuro.

In questo periodo possono arrivare nuove proposte. Il fisico va molto meglio.

Toro: per i sentimenti inizio di settimana non esaltante, qualcosa non va; per questo meglio rimandare alle discussioni al 23.

Nel lavoro, se da poco avete iniziato un percorso professionale interessante tra oggi e domani potreste avere delle conferme. Fisico che chiede di ritrovare stabilità.

Gemelli: a livello amoroso giornata che porta qualcosa in più, anche se nel complesso questo mese non è esaltante. Nel lavoro periodo che permette di fare richieste, anche se le risposte mancano. Non fatevi prendere dalla negatività. Il fisico va meglio.

Cancro: in amore Luna favorevole, dopo qualche perplessità torna un periodo migliore. A livello lavorativo ci sono conferme, ma in questi giorni non siete voi a decidere. Recupero positivo per il fisico.

Leone: periodo in cui si torna protagonisti, se dovete fare una scelta tra due persone sapete come comportarci. Nel lavoro conflitti, dispute e situazioni non esaltanti, ma il tutto si può risolvere grazie alla Luna che si trova nel vostro segno zodiacale.

Forza per il fisico.

Vergine: in amore cercate chiarimenti e pretendete risposte che possono colmare i vostri dubbi. A livello lavorativo sarà semplice discutere, trovate comunque soluzioni ai vostri vecchi problemi. Curate maggiormente il fisico.

Previsioni 21 gennaio: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti non tiratevi indietro se una persona vi interessa, i progetti di coppia sono favoriti. Nel lavoro vi hanno chiesto di fare [VIDEO]troppe cose e contemporaneamente, per questo motivo vi sentite agitati, ma è normale. Fisico in netto recupero.

Scorpione: in amore giornata non particolarmente attiva, se nel fine settimana c'è stato un incontro e avete vissuto emozioni speciali questo momento non va perso. Nel lavoro conflitti legali, dispute e situazioni di conflitto, ma alla fine del mese ci sarà qualche buona notizia. Forza per il fisico.

Sagittario: a livello sentimentale fate le cose con calma, tra oggi e domani giornate di forza. Nel lavoro, se riceverete una chiamata per qualcosa di nuovo dovrete valutare bene cosa conviene fare, nel complesso le novità sono favorite.

Recupero per il fisico.

Capricorno: giornata che parte in maniera confusa, ma nel pomeriggio le cose andranno meglio. A livello lavorativo troppe spese nel passato, ma la vostra creatività è favorita e vi permette di vivere nuove situazioni. Agitazione per il fisico.

Acquario: per i sentimenti disagi, in particolare nella seconda parte di giornata, attenzione. Nel lavoro avete voglia di cambiare e in questi giorni siate cauti in tutto, c'è insoddisfazione. Nervosismo per il fisico.

Pesci: a livello amoroso conviene stare tranquilli, se una persona in questi giorni vi farà perdere le staffe, valutate bene le loro esigenze. Nel lavoro un cambiamento è possibile ma attenzione perché le vostre scelte possono portare qualche contrasto, evitate gli azzardi.