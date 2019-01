Annuncio

In arrivo l'ultimo weekend del mese di gennaio 2019. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni dello Zodiaco per quanto riguarda la giornata di venerdì 25 gennaio. Di seguito, amore, lavoro e salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. [VIDEO]

Oroscopo del 25 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete: con la luna in aspetto complesso potrebbero nascere delle agitazioni in campo sentimentale. Sul lavoro evitate distrazioni.

Toro: per quanto riguarda le emozioni, state vivendo un bel momento.

In campo lavorativo è possibile che nascano delle complicazioni, ma nulla di grave. Cercate di non stressarvi troppo.

Gemelli: non è la giornata buona per stressare troppo il fisico, siate prudenti.

Con Giove in opposizione, potreste affrontare delle difficoltà a livello lavorativo. Presto sarete più sereni in campo amoroso.

Cancro: siate caduti in questa giornata, preservate il fisico. In campo lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti imminenti, cercate di tenere a bada le finanze. In amore dovrete tenere sotto controllo delle tensioni.

Leone: potrebbero esserci delle complicazioni in campo lavorativo, cercate di non fare troppa confusione. In campo emozionale potreste vivere dei momenti interessanti, l'intero weekend sarà per voi positivo.

Vergine: presto Venere sarà positiva per voi, e potrete recuperare sia il campo lavorativo che sentimentale. In questa giornata di venerdì 25 gennaio potreste sentirvi stanchi, provate ad essere pazienti in campo amoroso.

Astrologia del 25 gennaio per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: giornata di forza per il segno, con la luna dalla vostra parte vi sentirete più sereni.

Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo delle belle notizie.

Scorpione: le stelle non sono dalla vostra parte in campo lavorativo, per questo motivo potrebbero esserci delle complicazioni con i collaboratori. Per quanto riguarda i sentimenti, potreste fare degli incontri speciali. [VIDEO]

Sagittario: non è la giornata giusta per riempirvi di impegni, cercate di non stancarvi troppo. In campo sentimentale avete voglia di mettervi in gioco, potrebbero nascere amori importanti.

Capricorno: sarà una giornata tranquilla per quanto riguarda i sentimenti, potrete fare delle scelte importanti. In campo lavorativo sono in arrivo delle buone soddisfazioni. Evitate di innervosirvi.

Acquario: sarà una giornata di recupero per il segno. In campo lavorativo evitate di fare le cose troppo velocemente. Per quanto riguarda l'amore potrete chiarire alcune situazioni in sospeso.

Pesci: buona giornata di ripresa, nonostante vi sentiate insoddisfatti. Per quanto riguarda il campo professionale potrebbe arrivare qualche soldo in più. Per quanto riguarda i sentimenti i single potrebbero fare delle buone conoscenze.