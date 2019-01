Annuncio

L'ultima settimana del mese sta per giungere al termine, ma prima di sapere come sarà questo week end, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Ecco qui di seguito l'Oroscopo di venerdì 25 gennaio per i segni da Ariete a Pesci,con previsioni su amore, lavoro e salute.

Astri e stelle del giorno 25 gennaio per tutti i segni

Ariete: le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da tensioni ed incertezze, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Nelle prossime 48 ore potreste discutere animatamente con il partner, in particolar modo se la vostra relazione è appena iniziata. Sarà bene essere prudenti, cercate di limitare i danni e concedetevi qualche momento in solitudine per riflettere sui prossimi passi da compiere.

Toro: sarà una giornata di grande energia per i nati sotto questo segno, la voglia di fare prevarrà. Potreste sfruttare al meglio questa favorevole condizione astrale per organizzare un viaggio, una gita fuori porta o instaurare nuovi contatti. Anche la giornata di sabato si rivelerà positiva, al contrario domenica qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie [VIDEO].

Gemelli: è stato un inizio anno faticoso per i nati sotto questo segno, ricco di tensioni sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che l’ambito lavorativo. Le ultime giornate del mese di gennaio potrebbero rivelarsi ancora un po' sottotono, ma con l’inizio del mese di febbraio potremmo assistere alla ripresa del segno ed alcune problematiche potranno essere risolte.

Cancro: una settimana abbastanza faticosa per i nati sotto questo segno, ma le giornate di venerdì e sabato porteranno un po’ di serenità.

Per quanto riguarda i sentimenti, le coppie che nei giorni precedenti hanno attraversato dei momenti di alti e bassi potranno chiarire le incomprensioni e ritrovare la stabilità. Tuttavia Saturno in posizione dissonante potrebbero creare delle agitazioni.

Leone: la giornata di venerdì 25 gennaio, come il resto di questo weekend, si rivelerà vantaggiosa per il segno che sta vivendo un momento di rinascita. Sarete intuitivi e la voglia di fare prevarrà, sfruttate al meglio la ritrovata energia per aprirvi a nuovi orizzonti, avanzare delle proposte o dichiarare i vostri sentimenti alla persona amata. Incontri favoriti.

Vergine: dopo una settimana difficile, il week end regalerà delle emozioni ai nati sotto questo segno. Gli astri sono dalla vostra parte e chi ha risentito di un calo di energie nei giorni precedenti noterà un miglioramento. Sarà un buon momento per quanto riguarda le relazioni con gli altri e i rapporti sentimentali [VIDEO]. In tal senso la giornata di domenica si rivelerà la migliore del periodo.

Bilancia: durante le prossime giornate Mercurio, in posizione favorevole, vi darà una marcia in più. Gli astri vi rendono disponibili e aperti al dialogo. In particolare chi ha avuto litigi e discussioni nei giorni precedenti all’interno dell’ambito lavorativo o sentimentale avrà modo di risolvere le problematiche. Dal punto di vista fisico saranno delle giornate di grande forza: i viaggi sono favoriti così come le attività sportive e i contatti con gli altri.

Scorpione: questo fine settimana sarà un crescendo di emozioni per il segno e la giornata di domenica si rivelerà la più fortunata del periodo. I sentimenti torneranno ad essere protagonisti. C'è desiderio di riscatto in amore e chi non avrà paura di mettersi in gioco potrebbe essere accontentato. Gli astri favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Sagittario: con Saturno nel segno si rivelerà un fine settimana interessante, il Sagittario riacquista ottimismo e fiducia nelle proprie capacità. Nelle prossime giornate qualcuno potrebbe cambiare le sorti del proprio destino, non lasciandosi scappare una proposta vantaggiosa. Sarà un momento positivo anche per quanto riguarda i sentimenti: non sottovalutate gli incontri e i legami che nascono in questo periodo.

Capricorno: durante la giornata di venerdì 25 gennaio le stelle vi invitano a fare dell’introspezione. Potrebbero esserci cose nella vostra vita che non funzionano o che non vi stanno più bene, dunque fermatevi e riflettete sul da farsi. Delle tensioni potrebbero nascere all’interno dei rapporti sentimentali e familiari, cercate di evitare le polemiche.

Acquario: è stata una settimana faticosa per i nati sotto questo segno: potrebbero esserci stati dei contrasti all’interno dell’ambito lavorativo o essersi presentato un problema di carattere economico. Le giornate di venerdì e sabato vi regaleranno un momento di serenità. I sentimenti torneranno ad essere protagonisti: sia le coppie che i single potranno vivere delle belle emozioni.

Pesci: durante la giornata di venerdì potrebbero nascere delle tensioni per quanto riguarda i sentimenti e potrebbero esserci delle scelte importanti da prendere. Ci sono stati conflitti, tradimenti, qualcuno potrebbe avere due relazioni: durante il fine settimana alcuni nodi verranno al pettine. Attenzione all’aspetto economico, evitate le spese superflue.