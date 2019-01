Annuncio

Il giorno di giovedì 31 gennaio sarà fatto di tanto amore, soprattutto per il Toro, il Capricorno e lo Scorpione. Ma sarà anche la giornata "no" dei Pesci e dei Gemelli. Di seguito, tutti i segni dello zodiaco.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il vostro partner potrebbe ripensarci su di voi in modo positivo e questo vi rende molto felici. Nel pomeriggio, però, potreste avere dei piccoli problemi sul posto di lavoro da cui non riuscirete a sbrogliarvi facilmente.

Un po' di olio di gomito sarà indispensabile.

Toro: finalmente, dopo metà settimana, potrete trovare del tempo da dedicare al partner ma la giornata di giovedì potrebbe anche portare con sé delle grane al lavoro in mattinata.

Prima il dovere poi il piacere: riordinate bene le cose e poi gettatevi a capofitto nella tenerezza.

Gemelli: potreste trovare una situazione imbarazzante al lavoro, probabilmente con i collegh,i come farvi trovare a rimuginare su questioni personali [VIDEO] o cose simili. Non fatevi però beccare dal capo, perché potrebbe essere altamente rischioso per la vostra stabilità finanziaria.

Cancro: nella giornata di giovedì potreste ritrovare uno spiraglio dalla lunga depressione che vi ha colti. Il consiglio è quello di dedicarvi al lavoro e alle amicizie più strette, perché in questo periodo, e non soltanto in questo giorno, vi saranno davvero di grandissimo aiuto.

Leone: il partner potrebbe decidere di spingere il vostro rapporto in un terreno un po' più "fertile", così da riaccendere la passione.

Dipenderà da voi accettare di entrare e di passare una giornata piacevole e spensierata oppure non volerne sapere di riallacciare un rapporto che non vi ispira.

Vergine: giovedì sarà una giornata in cui vi riterrete soddisfatti dell'andamento della vostra vita. La vostra situazione sentimentale va di bene in meglio con la complicità finalmente ritrovata ed un lavoro che con grande sorpresa vi rende orgogliosi di voi stessi. Andate benissimo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro si intensifica sempre di più, e se volete trovare un metodo per renderlo meno difficoltoso l'unica maniera è quella di concentrarvi esclusivamente su quello e non sull'orologio. Giovedì avrete la testa altrove, dunque state attenti perché qualcuno potrebbe riprendervi più volte.

Scorpione: la fortuna sarà dalla vostra parte nella giornata di giovedì ma siate anche voi favorevoli a lei. Spronatevi a dare il massimo a lavoro e non disdegnate di attenzioni il partner una volta liberi dai vostri impegni.

Stare insieme da soli contribuirà a rendere la serata magica.

Sagittario: avete raggiunto un obiettivo a cui lavoravate da moltissimo tempo, e oltre alle lodi del capo potrete finalmente usufruire di un ottimo compenso. Cercate comunque di non adagiarvi sugli allori, anche se tutto sembra dalla vostra. Attenti allo stress.

Capricorno: il vostro partner potrebbe avere in serbo per voi una serata tutta speciale, magari con tanto di peperoncino. Questa potrebbe essere l'occasione anche per parlare un po' di più [VIDEO] e aprirsi su determinati argomenti che, solitamente, siete restii a confidare a qualcuno.

Acquario: potreste avere un piccolo intoppo a lavoro, ma nulla a cui non si possa porre rimedio. Basterebbero dei semplici accorgimenti per ristabilire l'ordine. Ad ogni modo, tornerete alla vostra dimora con il sorriso sulle labbra, ma anche con un pizzico di stress.

Pesci: siete insoddisfatti di qualcosa o di qualcuno, e questo potrebbe essere controproducente al lavoro. Se proprio non avete intenzione di chiarirvi, potreste cominciare a chiudere una amicizia che non ha più ragion d'essere.