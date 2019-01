Annuncio

Il mese di febbraio, secondo le previsioni degli studiosi dell'oroscopo [VIDEO], riserverà ai nati sotto il segno della Bilancia ben poche sorprese positive, perché le congiunture astrali sono sfavorevoli, con eccezione per i primi giorni del mese. Fino al 5 febbraio infatti avrete l'opportunità di concludere dei buoni affari, poi le condizioni peggioreranno radicalmente e vi renderete conto di attraversare un periodo difficile.

Bilancia e amore: un febbraio davvero delicato

Per i rapporti sentimentali e soprattutto per quelli di lungo corso sono previsti diversi ostacoli a febbraio perché Venere sarà avversa.

Oltre a screzi davvero fastidiosi, che avverranno anche in pubblico, il vostro partner potrebbe rimproverarvi comportamenti del passato che l'hanno infastidito, chiedendovi spiegazioni che vi coglieranno impreparati e aprendo in questo modo pericolose crepe nel rapporto.

Queste discussioni saranno concentrate nei primi quindici giorni del mese, ma se saprete stringere i denti prima della fine di febbraio, potrebbero arrivare dei chiarimenti indispensabili per proseguire la storia d'amore in modo soddisfacente per entrambi.

Amicizia e rapporti lavorativi: Bilancia in affanno a febbraio

Fino al giorno 14 febbraio avrete Urano nel vostro segno opposto e dunque dovrete sopportare una serie di contrarietà nei rapporti sociali, sia nella vita di tutti i giorni che sul posto di lavoro. Secondo l'oroscopo [VIDEO] tutto questo potrebbe portare anche a degli utili chiarimenti, ma solo se saprete moderare le vostre reazioni davanti alle provocazioni altrui. Per quanto riguarda il vostro lavoro vi consigliamo di non correre troppi rischi: siate prudenti, anche perché la congiuntura economica generale è piuttosto delicata.

Il mese sarà particolarmente sfavorevole per i nati sotto la Bilancia che in questo periodo stanno cercando un posto di lavoro. Alla lunga il rischio di scoraggiarsi c'è. Limitate quindi al massimo le spese, anche se per voi fare shopping ogni settimana è una sorta di rito che vi fa sentire bene.

La Bilancia e la salute a febbraio: monitorarsi è d'obbligo

Fare prevenzione per preservare la vostra salute è consigliabile in un mese così stressante, nel quale il vostro organismo potrebbe dare alcuni segnali di cedimento. Ogni malattia potrà essere curata se dedicherete maggiore attenzione ai messaggi che il vostro corpo vi manderà, per mettervi in guardia, soprattutto negli ultimi dieci giorni di febbraio.