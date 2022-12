In vista del Calciomercato di gennaio 2023 la Roma ha già annunciato l'arrivo del norvegese Solbakken, preso al termine di una laboriosa trattativa col Bodo Glimt.

L'attaccante Ola Solbakken fu tra i protagonisti del triplo confronto tra Roma e Bodo (col 6-1 della prima partita, nella fase a gironi) la scorsa stagione in Conference League. Attualmente sta allenandosi in solitaria in Norvegia, dal 2 gennaio arriverà a Trigoria per aggregarsi al resto del gruppo giallorosso.

Che tipo di giocatore è Solbakken?

Nato a Melhus il 7 settembre 1998, Solbakken veste anche la maglia della sua nazionale (al momento ha 4 presenze in nazionale maggiore più altre 3 presenze con la Under 17).

Ha militato nel Ranheim (segnando 4 reti in 37 gare,) mentre nel Bodo ha realizzato 13 gol in 63 partite.

È un'ala di piede mancino che può però giocare su entrambe le fasce. È alto 1,86 per 80 kg di peso forma.

La situazione della Roma

Nonostante un'inattesa crisi dell'ultimo periodo, i punti che la Roma deve recuperare da chi la precede in classifica non sono poi tanti (- 4 dalla Juventus e -3 da Inter e Lazio) e il tempo per rientrare in quella zona Champions che salverebbe la stagione ci sarebbe tutto. Dalle parti di Trigoria la parola d'ordine è quindi inseguire, intanto, almeno la Juve, che potrebbe anche subire dei contraccolpi psicologici dalle incertezze societarie che la stanno caratterizzando.

Saranno comunque determinanti i vari scontri diretti che i giallorossi dovranno affrontare nel girone di ritorno.

Subito impegnativa la ripresa del campionato

La squadra di Mourinho dunque non può sbagliare la gara Roma-Bologna del 4 gennaio (nella quale quasi impossibile risulta un immediato impiego di Solbakken), ma subito dopo (l'8 gennaio) è in programma un Milan-Roma da veri brividi, che rischia di complicare i piani.

Poi il 12 gennaio i giallorossi giocheranno in Coppa Italia contro il Genoa (poi nell'eventuale turno successivo il tabellone metterebbe sulla strada dei capitolini una fra il Napoli e la Cremonese). Inoltre in Europa League la Roma è attesa a febbraio dalla sfida contro il Salisburgo.

Per gli uomini di Mourinho, vanamente corteggiato dal Portogallo del dimissionario Fernando Santos, comunque è fondamentale ritrovare il gol perduto, a partire da Tammy Abraham e dal "Gallo" Belotti, attualmente infortunato per guai a un flessore.

Per il futuro poi restano enormi dubbi sulla situazione di Nicolò Zaniolo [VIDEO], che sta diventando un rompicapo. Per il rinnovo del contratto (che scade a giugno 2024) le parti aspettano di capire anche come la squadra concluderà la stagione sul piano del risultati.