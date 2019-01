Annuncio

L'Oroscopo del giorno 24 gennaio è arrivato: curiosi di sapere se ci sono buone notizie per il vostro segno? Lo scopriremo insieme passo passo, intanto c'è da far presente la presenza del Pianeta Mercurio in Acquario a partire dalle ore 05:50 di questo giovedì.

Ricordiamo che ad essere messi "sotto torchio" in questa sede saranno solo i simboli astrali compresi nella seconda sestina. Ovviamente, per quei pochi che non lo sapessero, fanno parte della predetta schiera Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Chiarito quanto appena detto, iniziamo pure a dare qualche indizio sulla giornata in esame quest'oggi. Come anticipato, ad avere la meglio nel periodo saranno quasi sicuramente coloro appartenenti ad Acquario e Sagittario, segni super-fortunati del giorno [VIDEO].

Dal punto di vista delle difficoltà quotidiane, le previsioni di giovedì 24 gennaio annunciano impegni e difficoltà abbastanza complicate per gli amici dello Scorpione e della Bilancia. Andiamo a scoprire maggiori dettagli nel proseguo, analizzando con dovizia di particolari come potrebbero evolvere i settori dell'amore e del lavoro. Non prima comunque di aver dato spazio alla graditissima scaletta con le stelline del giorno, pronta qui di seguito.

Classifica stelline 24 gennaio 2019

l'Astrologia applicata alla giornata di giovedì 24 gennaio ha già deciso il grado di positività/negatività da attribuire ai sei segni sotto analisi. Come al solito, a dare una prima idea di come evolverà la giornata sarà la nostra seguitissima classifica stelline del giorno, fresca di stampa. A fare ottima figura al vertice della scala, l'Acquario, quest'oggi meritatamente posizionato al "top del giorno".

A stare al passo (quasi) del predetto segno d'Aria, solo un altro fortunato tra l'altro già svelato in apertura. Ecco a seguire il responso restituito dagli astri ed espresso dalle immancabili stelline del giorno:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia.

Amore e lavoro, previsioni e oroscopo di giovedì

Bilancia - La giornata in esame quest'oggi sarà abbastanza difficile per voi della Bilancia. Valutata negativamente nelle previsioni di oggi, in definitiva potreste avere a che fare veramente con un giovedì pronto a complicarvi la vita. Visto il frangente poco positivo, cosa aspettarsi di buono? Iniziamo con l'amore: la giornata, già di per sé poco positiva, troverà nella stanchezza occasioni per acuirsi ancora di più e, alla lunga, potrebbe complicare la situazione già poco felice con il partner. Cercate di stare calmini e ragionare, ok? Single, vi attende una giornata più che incerta. Più di qualcuno di voi si sentirà confuso, combattuto tra la voglia di nuovi e stimolanti incontri e il desiderio di pace e quotidianità.

Le previsioni del giorno, senza dubbio consigliano la seconda ipotesi (almeno per il momento!). Nel lavoro invece, questo giovedì avete molto da fare visto che inizialmente quasi tutto procederà un po' a rilento: sapete il perché? Ovvio, mancherà la giusta concentrazione!

Scorpione - Preparatevi a gestire più di qualche non facile situazione, specialmente in campo affettivo. Diciamo che il periodo, anche se messo in preventivo come "sottotono", se preso con giusta coscienza non lascerà brutti ricordi. In amore, cercate di mantenere alta la concentrazione evitando distrazioni soprattutto in ambito di coppia: "sentire" non sempre per molti di voi corrisponde ad "ascoltare e comprendere", da qui a litigare poi, il passo è breve... Sappiate sfruttare quel briciolo di buona intesa rimasta e il vostro fascino dovrebbe garantire il resto. Il consiglio principale: non fatevi sopraffare dall'insicurezza proprio oggi. Single, in serata il cielo dei nati sotto questo segno aiuterà chi si trova coinvolto in rapporti difficili a trovare la forza di liberarsi. Nel lavoro, intanto, oggi farete fatica a concentrarvi sulle normali attività. Non sono le energie a farvi difetto, piuttosto sarete alquanto distratti da altri interessi. Diciamo che forse sarebbe meglio rimandare decisioni importanti.

Sagittario - Giornata più che positiva valutata con le prestigiose cinque stelle della buona sorte. Nel periodo sarete più intelligenti della media, consapevoli delle vostre abilità e soprattutto desiderosi e capaci di fare bene. Però, potrebbero manifestarsi anche diversi momenti un po' critici, sappiatelo: tranquilli, li risolverete alla grande e, alla fine, potrebbero perfino farvi i complimenti per le vostre capacità. In amore intanto, sforzatevi di essere in pace con voi stessi, senza preoccupazioni per le relazioni intime. Questo vi permetterà di sognare: vogliosi di costruire l'ambiente perfetto per voi e il vostro partner? Single, passati i giorni di nervosismo e ansia, da oggi quasi tutto avrà un nuovo inizio, fatto di tranquillità e pensieri positivi pronti a giovare alle svariate circostanza quotidiane. Nel lavoro invece, non lamentatevi se dovete lavorare molto in questo periodo, ok? Sappiate che tutto procede secondo le vostre aspettative, dunque potreste consolidare posizione e guadagni,

Capricorno - Un giovedì mediocre, dunque senza lode [VIDEO], vanificato da astri abbastanza cocciuti in grado di riservare al periodo il conseguente "sottotono". In questo caso l'Astrologia invita alla calma: sappiate tenere i nervi a posto evitando di sbottare alla vostra maniera! Cercate di mettete in chiaro con chicchessia le cose che non vanno: per una volta, dai, fatevi rispettare! In pratica il periodo, valutato nelle predizioni di giovedì con le quattro stelle della routine, potrebbe essere abbastanza impegnativo in amore. Se c'è qualcosa da sottolineare, parlando di coppia, fatelo oggi visto che avete più tempo a disposizione e vi sentite più tranquilli. Comunque, anche il vostro partner ha bisogno di un dialogo sereno e sincero, perciò organizzatevi di conseguenza. Single, la serata vi sorriderà non poco e sarà certamente molto generosa con molti di voi, specie per quanto riguarda le vicende amorose. Nel lavoro, in merito alle attività di routine nonché agli impegni quotidiani, avrete più soddisfazioni del previsto e tutto sembra procedere a vostro favore: usate l'ingegno!

Acquario "top del giorno" - Giovedì la giornata si preannuncia fondamentalmente ottima, sorretta in gran parte dalla congiunzione del Sole con Mercurio Pianeta di settore, e dalla specularità positiva di un buon 85% sempre dello stesso Sole. Visto l'ottimo momento, il vostro obiettivo dovrà essere in primis quello di vivere una certa stabilità affettiva: cercate nel possibile di assicurare una buona solidità al rapporto di coppia, il resto verrà da sé. Sempre in campo sentimentale intanto, parlando in generale, una Luna favorevole e positiva darà il suo contributo ma il buon esito di certe situazioni a stampo affettivo sarà sopratutto merito vostro e del vostro partner. Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con le persone compatibili con il vostro bel caratterino. Sappiate comunque che è ora di dare ascolto agli amici veri, quelli disposti a fornirvi tutte quelle informazioni che servono per prendere la decisione giusta. Nel lavoro invece, questa giornata promette ottime opportunità grazie agli influssi del Sole amico, soprattutto nella vostra vita professionale. Non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere ma di piccoli passi che potrebbero portarvi lontano.

Pesci - Questo giovedì sarà indirizzato sicuramente verso la buona normalità. Secondo l'oroscopo del 24 gennaio, in alcune situazioni avrete senz'altro bisogno di "respirare" qualcosa di nuovo. Si consiglia di agire con calma: non è certo un periodo gratificante quello che state vivendo da un po' di tempo a questa parte; in questo periodo la Luna vi guarda con sospetto e voi vi sentite incapaci, distratti e confusi. In amore, qualcuno col morale a pezzi o con situazioni affettive disagiate potrebbe trovare riscontri positivi a metà pomeriggio: usate l'auto-convincimento per giustificare eventuali problematiche senza via d'uscita. Un colpo di fortuna tra inizio e fine serata: speriamo! Single, vi si chiede solamente di dimostrare a voi stessi ciò che desiderate dalla vita oppure che siete in grado fare, niente altro. Avete già di vostro un buon modo di esprimere i sentimenti e le vostre emozioni, dunque non abbiate timore di esternare i vostri desideri a chi sapete! Infatti, il momento è abbastanza indicato per dichiarare il vostro amore: fatelo adesso... Nel lavoro infine, le attuali congiunzioni astrali renderanno ottime le attività intellettuali. Avrete buona concentrazione e una memoria invidiabile.