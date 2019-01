Annuncio

In questo ultimo weekend di gennaio i segni di fuoco saranno pieni di energia, mentre Gemelli, Pesci e Vergine saranno un po' stanchi. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 per tutti i dodici segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: queste tre giornate saranno molto fortunate. Venere si trova nel vostro segno e potrebbe regalarvi delle belle emozioni a livello sentimentale. Un weekend ricco di avventure e sorprese.

Ottimo il rapporto con amici e familiari.

Toro: da venerdì Marte non sarà più in opposizione e tornerete ad essere molto grintosi. Sul lavoro si potrebbero presentare nuove belle opportunità.

In amore potreste avere qualche sospetto: prestate attenzione alle relazioni con i segni portati a tradire.

Gemelli: i sentimenti saranno favoriti durante questo fine settimana. Venere sarà in grado di proteggervi e regalarvi belle emozioni durante la giornata di domenica. Venerdì e sabato sarete un po' stanchi e stressati dal lavoro.

Cancro: vi state impegnando molto, ma purtroppo per voi in questo periodo sarà molto difficile [VIDEO] ottenere dei risultati. Se avete in mente dei progetti, lavorateci ancora un po' su prima di proporli. Sabato la giornata potrebbe essere un po' triste per alcuni di voi, ma sabato e domenica la situazione migliorerà.

Leone: la relazioni sentimentali purtroppo non procedono al meglio: alcuni di voi stanno affrontando delle tensioni a causa di alcune incomprensioni.

Sabato e domenica Marte sarà favorevole e vi farà ritrovare un po' di combattività. Cercherete di affrontare i problemi in maniera un po' più tranquilla.

Vergine: Mercurio vi regalerà un fine settimana dedito alla socializzazione. Ci saranno nuovi incontri e interessanti novità a livello lavorativo. Dal punto di vista fisico potrebbe esserci un lieve calo a causa del troppo stress. Sabato potreste avere qualche scontro in famiglia o con il partner.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la settimana non è iniziata al top e continuerà a non essere delle migliori neanche nel fine della settimana. Potreste dover avere a che fare con qualche problema sul lavoro, che potrete risolvere durante i giorni successivi. Cercate di mantenere la tranquillità e di non creare tensioni inutili.

Scorpione: state valutando la sincerità delle persone che vi circondano: non capite se le vostre amicizie sono del tutto sincere. La situazione sentimentale sarà un po' complicata, mentre meglio sul lavoro.

Qualche imprevisto durante la giornata di domenica.

Sagittario: Marte sarà nel tuo segno e vi regalerà energia [VIDEO] e voglia di fare. Se siete single potrete fare incontri molto interessanti, ma dovete voi stessi essere aperti a nuove conoscenze. Domenica staccate la spina e dedicatevi al relax con i vostri parenti ed amici più cari.

Capricorno: in questo periodo le stelle sono molto favorevoli e potrete ottenere grandi successi. Sarà necessario impegnarsi molto per raggiungere tutti gli obbiettivi che vi siete prefissati. Ma chi non si darà da fare potrebbe non concludere nulla.

Acquario: il weekend sarà molto fortunato dal punto di vista sentimentale. Le relazioni amorose e le amicizie di vecchia data vanno alla grande. Chi è single, sabato potrebbe fare nuovi incontri ed iniziare una relazione. Domenica sarà una giornata da dedicare al relax in vista di un inizio settimana abbastanza impegnativo.

Pesci: il fine settimana potrebbe essere ricco di belle notizie, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Vi siete impegnati molto e il vostro capo sicuramente lo ha apprezzato. Per chi è in proprio invece, potrebbero esserci delle entrate più proficue. Se avete contrasti da risolvere, rimandate ai prossimi giorni. Sentirete un po' di stanchezza.