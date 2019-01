Annuncio

L'ansia sarà in generale la caratteristica principale dei nati sotto la Vergine nel mese di febbraio. La cosa singolare è che durante il secondo mese dell'anno metterete in discussione persone nelle quali avevate piena fiducia, partner compreso. Il quadro generale sarà quindi di una enorme confusione che sarà il refrain di un anno davvero complicato come ampiamente previsto dall'Oroscopo. Generalmente siete degli abili negoziatori e, dunque, questa novità vi metterà non poco a disagio perché non tollerate di non avere sotto controllo la situazione essendo per natura molto pignoli e attenti ai particolari.

Per quest'aspetto sarete aspramente criticati dai vostri detrattori, ma nello stesso tempo stimati sul luogo di lavoro proprio per un'indubbia efficienza.

Caos di sentimenti

La caratteristica principale del mese di febbraio sarà un' improvvisa difficoltà a fare chiarezza nei propri legami amorosi.

Improvvisamente vi capiterà di guardare al vostro compagno con occhio critico e sarete insoddisfatti di alcuni suoi comportamenti. Potreste ricevere, in questo contesto complicato, le avance di qualcuno che vi coglierà piacevolmente di sorpresa, portandovi a riconsiderare molte cose che davate ormai per scontate in amore. Penserete di non esservi giocati fino in fondo le vostre carte e vi scoprirete a fare una serie di congetture su come sarebbe potuta andare a finire una storia con altri possibili partner.

Salute al top a febbraio

L'aspetto davvero positivo del mese di febbraio sarà la salute che sarà ottima per i nati sotto il segno [VIDEO] della Vergine. È quindi il momento migliore per iscriversi in palestra o per provare a praticare nuove discipline sportive gratificanti. Momento positivo anche sotto per quanto riguarda le nuove opportunità di socializzazione che saranno strettamente correlate con l'attività fisica.

Il pericolo è come sempre quello di strafare visto che il vostro segno non è particolarmente predisposto per determinati sforzi. Fate quindi la massima attenzione a non incorrere in fastidiosi infortuni causati da un eccesso di sport praticato da persone che non disdegnano le comodità della vita sedentaria. Cercate, quindi, di non comportarvi da perfezionisti e di fare attività fisica solo per puro divertimento e senza impegnarvi eccessivamente, soprattutto nella prima parte del mese. In seguito le congiunture astrali per la Vergine saranno migliori.