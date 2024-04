Dopo aver eliminato il Milan ai quarti di finale di Europa League, la Roma si rigetta a capofitto sul campionato, con la gara in programma fra poche ore contro il Bologna che è uno scontro diretto con in palio punti pesantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo questo impegno i giallorossi, nel giro di pochi giorni, dovranno tornare a Udine per concludere la partita sospesa la settimana scorsa e poi affrontare il Napoli in trasferta domenica prossima. A quel punto metteranno nel mirino la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, con l'obiettivo di raggiungere la finale e magari di vincere il trofeo per la prima volta nella storia.

I prossimi impegni in campionato della Roma prima dell'Europa League

Prima della sfida contro il Leverkusen dell'ex Schick, la Roma deve affrontare in campionato il Bologna questo lunedì 22 aprile 2024 alle ore 18:30, poi giovedì 25 aprile l'Udinese in trasferta per giocare i 21 minuti rimanenti (dopo la sospensione della partita sull'1-1 per il malore che ha colpito il difensore ivoriano Ndicka) e infine il Napoli al Maradona domenica 28 aprile.

Da notare che i tedeschi vengono da ben 51 risultati utili consecutivi. Nell'ultima gara di campionato hanno raggiunto il pari al 97° sul campo del Borussia Dortmund con gol di Stanisic. Il Bayer non perde proprio dalla semifinale dello scorso anno a Roma: era l'11 maggio 2023.

Europa League: si ripete la semifinale dello scorso anno

Il prossimo avversario di Europa League della Roma è il Bayer Leverkusen, che ha da poco conquistato il primo trionfo in Bundesliga della sua storia. La gara d'andata è in programma allo stadio Olimpico il 2 maggio, con il ritorno in Germania fissato il 9 maggio. Anche lo scorso anno fu il Leverkusen l'avversario dei giallorossi in semifinale.

L'andata finì 1-0 in Italia con un gol di Edoardo Bove, mentre al ritorno gli uomini allora guidati da José Mourinho bloccarono il tentativo di rimonta dei tedeschi. Lo 0-0 fu sufficiente per approdare alla finalissima, poi persa dai giallorossi ai rigori contro il Siviglia.

Se la Roma dovesse arrivare in finale di Europa League, se la vedrà con la vincente della sfida tra Atalanta (capace di eliminare il Liverpool contro tutti i pronostici) e il Marsiglia degli ex giallorossi Pau Lopez e Veretout, che ha eliminato il Benfica solo dopo i calci di rigore.

La finale di questa edizione 2023-2024 è in programma il prossimo 22 maggio a Dublino. Conquistare il trofeo peraltro darebbe alla squadra di De Rossi la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, indipendentemente dal posizionamento finale nella classifica di Serie A.