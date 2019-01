Annuncio

L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio 2019 ha già deciso di dare un'ipotetica valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla quarta settimana dell'attuale mese? Bene, partiamo subito col ricordare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano l'attesissima classifica settimanale con i voti [VIDEO] e le previsioni zodiacali riguardanti i prossimi sette giorni in calendario.

In questo caso le stelle del momento saranno certamente alla portata di coloro nativi dello Scorpione (voto 9), come pure per quelli della Bilancia (voto 8) e dell'Acquario (voto 8).

Vogliosi di scoprire qualcosa di più? Andiamo pure ad approfondire le predizioni da lunedì 21 fino a domenica 27 gennaio, segno per segno e al termine visionare all'attesissima classifica settimanale.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 8. La prossima settimana sarà più che buona. Diciamo che il periodo, già a partire da martedì, con un sabato e una domenica previsti al massimo della sfruttabilità. Sopra tutti in realtà, risulterà la giornata di venerdì 25 gennaio, valutata al "top del giorno" grazie all'arrivo della Luna nel segno. Andiamo ad approfondire l'analisi settimanale e vediamo insieme la situazione stelline giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 25 gennaio (Luna in Bilancia);

venerdì 25 gennaio (Luna in Bilancia); ★★★★★ martedì 22, sabato 26, domenica 27;

★★★★ lunedì 21 gennaio;

★★★ mercoledì 23 gennaio;

★★ giovedì 24 gennaio 2019.

Scorpione: voto 9.

Questa settimana partirà e finirà senza problemi grossi da affrontare per tanti di voi Scorpione. Con ottime stelle, pronte a dare supporto a moltissimi voi, il frangente si presume possa portare vantaggi sia in campo sentimentale che in quello professionale/lavorativo. A gongolare in amore certamente domenica 27 gennaio, data di ingresso della Luna in Scorpione. Andiamo ai dettagli sui giorni:

Top del giorno domenica 27 gennaio (Luna nel segno);

domenica 27 gennaio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 21, mercoledì 23, venerdì 25;

★★★★ martedì 22, sabato 26;

★★★ giovedì 24 gennaio.

Sagittario: voto 6. In arrivo una settimana discretamente "sufficiente" [VIDEO], anche se inizialmente il periodo non partirà molto bene. Poi però, in seguito, andrà piano piano a migliorare. Tenete sotto osservazione soprattutto la giornata di lunedì e martedì, rispettivamente segnate con il "sottotono" e il "ko", quindi potenzialmente a rischio. Approfondiamo i sette giorni:

★★★★★ giovedì 24, sabato 26;

★★★★ mercoledì 23, venerdì 25, domenica 27;

★★★ lunedì 21 gennaio;

★★ martedì 22 gennaio.

Capricorno: voto 7.

Si preannuncia un periodo tranquillo, valutato nelle previsioni della settimana con la media positività, dunque buono. Un po' brusca la parte finale del periodo, con un pessimo sabato ed un ancor peggiore domenica. Positive le altre giornate visibili nello specchietto sottostante. A seguire quindi, la scaletta con le stelle giornaliere dal lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 22 gennaio;

martedì 22 gennaio; ★★★★★ mercoledì 23, venerdì 25;

★★★★ lunedì 21, giovedì 24,

★★★ sabato 26 gennaio;

★★ domenica 27 gennaio 2019.

Acquario: voto 8. Settimana decisamente bella, purtroppo non completamente. Infatti, questo periodo vedrà un ottimo avvio e un buon proseguo, ma con un weekend sicuramente sconfortante. In compenso, voi dell'Acquario potrete contare ad occhi chiusi su un meraviglioso giovedì, senz'altro valutato al "top". Analizziamo nei minimi dettagli le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno giovedì 24 gennaio;

giovedì 24 gennaio; ★★★★★ lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23;

★★★★ venerdì 25 gennaio;

★★★ domenica 27 gennaio;

★★ sabato 26 gennaio 2019.

Pesci: voto 7. Settimana tutto sommato buona, ad eccezione di venerdì e mercoledì, in questo caso valutati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko": peccato, proprio nel weekend non ci voleva! Purtroppo, questo è quanto fatto trapelare dal vostro cielo del periodo, quindi pazienza. Vediamo di individuare le giornate migliori, da usare per le cose di una certa portata. Vai con le stelle giorno per giorno:

Top del giorno sabato 26 gennaio;

sabato 26 gennaio; ★★★★★ martedì 22, domenica 27;

★★★★ lunedì 21, giovedì 24;

★★★ venerdì 25 gennaio;

★★ mercoledì 23 gennaio.

Classifica settimanale segno per segno

Disponibile ad essere analizzata, la nuova classifica della settimana da lunedì 21 a domenica 27 gennaio è pronta a regalare soddisfazioni e speranze a tutti coloro appassionati d'Astrologia. A seguire, tutta da scoprire la scaletta relativa ai sei segni e, a corredo, i voti svelati dall'oroscopo interessanti il periodo in oggetto. Allora, andiamo subito a scoprire il resto della scaletta:

1° Scorpione, voto 9;

Scorpione, voto 9; 2° Bilancia, Acquario, voto 8;

3° Capricorno, Pesci, voto 7;

4° Sagittario, voto 6.

Il report impostato sull'oroscopo settimanale dal 21 al 27, dunque caricato sulla quarta settimana di gennaio è arrivato al capolinea. Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con le stelle del giorno, le pagelle e la classifica riguardanti il periodo compreso tra il 28/01 al 3 febbraio.