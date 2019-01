Annuncio

Nel 2019 il pianeta Saturno si rivelerà particolarmente severo nei confronti dei nati sotto il segno dei Pesci. Li metterà infatti di fronte alle loro 'ombre' in ambito relazionale, sottolineando errori e superficialità del 2018 che influenzeranno negativamente anche l'andamento del nuovo anno.

I Pesci si sentiranno confusi e disorientati, tanto che opteranno per percorsi stantii ed orizzonti obsoleti che oramai hanno fatto il loro corso o, ancor peggio, sceglieranno di esplorare nuove strade che si riveleranno di una certa pericolosità.

La tentazione sarà dietro l'angolo e sarà bene avere gli occhi sgranati per evitare qualsiasi passo falso in questo nuovo anno.

Amore

La nota dolente del 2019 sarà rappresentata dalle faccende amorose.

Durante il 2018 le relazioni di molti hanno subito stravolgimenti spesso involutivi, conditi da rancori e gelosie mai sopite, riaffiorate spesso nei momenti meno indicati. Queste 'angherie' astrali hanno frastornato i pensieri e le azioni dei nati sotto il segno dei Pesci portandoli, in alcuni casi, a troncare le relazioni in essere dall'oggi al domani, voltando inesorabilmente pagina. Peccato però che questa 'pagina' resterà, almeno per l'intero 2019, vivida nei pensieri dei nativi con la nostalgia e la malinconia che ne deriva.

Leggermente più favoriti i single del segno, in quanto meno influenzati negativamente dagli strascichi emozionali del 2018. A settembre ed a fine novembre si registreranno le migliori occasioni d'incontro [VIDEO]. Sarà bene che non se le lascino sfuggire in quanto il 2019 sarà poco propenso a fornirgliene di ulteriori.

Lavoro

Saranno due i periodi del 2019 in qui i Pianeti favoriranno maggiormente le questioni lavorative dei nativi: dal 25 al 28 ottobre e poi dal 20 al 26 dicembre. Sarà bene non perdere assolutamente questi due 'treni' lavorativi perché potrebbero volatilizzarsi in men che non si dica. Nei nuovi lavori sarà possibile incontrare colleghi poco sinceri ed ostili, ma sarà bene non farsi intimidire sin dal primo approccio.

Saranno da evitare sotto ogni forma gli investimenti immobiliari ed i grossi spostamenti di denaro per acquisti fuori portata economica.

Benessere

Sarà doveroso mantenere i nervi saldi a prescindere da cosa potrebbe accadere. La tranquillità dei Pesci nel 2019 dipenderà proprio dal loro self-control. Lo Yoga potrebbe rivelarsi un'ottima mossa [VIDEO].

I segni affini: Acquario e Capricorno.

I segni anti-Pesci: Sagittario e Leone.