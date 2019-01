Advertisement

L’Oroscopo del giorno 10 gennaio 2019 anticipa varie novità per i segni zodiacali. Sarà un giovedì con molte incombenze e impegni importanti soprattutto per Gemelli e Bilancia. Più relax e pochi pensieri per Cancro e Ariete ma bisognerà fare attenzione agli imprevisti. Numerosi gli impegni da portare avanti anche per il Capricorno. Scopriamo, allora, cosa riservano le stelle ai vari segni per la giornata di domani.

Relax per Ariete, Toro indaffarato

Sarà un giovedì di relax per l’Ariete.

Vi sentirete in forma e con tanta voglia di fare soprattutto a metà giornata quando un amico/a di vecchia data potrebbe proporvi un pranzo insieme o una serata. Bei momenti con il partner e lavoro senza infamia e senza lode.

Le previsioni degli astri [VIDEO] per il Toro prevedono una giornata indaffarata e con momenti da vivere in simbiosi con il partner. Il lavoro non vi lascerà tregua ma a fine giornata avrete finalmente il tempo di dedicarvi alle vostre passioni.

Impegni importanti per i Gemelli e da portare a termine in breve tempo. Sarà una giornata con molte cose da fare, soprattutto in ambito familiare. Qualche problema con il partner potrebbe farvi innervosire.

Pensieri ridotti al minimo per il segno del Cancro. Finalmente sarà una giornata in cui, oltre al lavoro e allo studio, avrete il tempo di dedicarvi alle cose che amate. Approfittatene.

Per il segno del Leone si prospetta una giornata ricca di avvenimenti importanti e finanze da rivedere. Il lavoro sarà in primo piano, alcuni incontri interessanti con colleghi o amici dovrebbero addolcire la giornata.

Vergine nervosetta. Sarà l’inverno che vi mette di cattivo umore o gli imprevisti ma per voi la giornata di giovedì sarà davvero no. Alla fine della giornata, per fortuna, le attenzioni del partner vi aiuteranno a calmarvi.

Impegni per Bilancia, viaggi per il Sagittario

Bilancia con incombenze urgenti e nervosismo alle stelle. E’ tempo di capire quello che davvero volete e fare chiarezza nel vostro cuore anche per gli affetti. Le stelle consigliano di evitare di essere troppo indulgenti.

Le previsioni degli astri [VIDEO] per lo Scorpione annunciano una giornata tranquilla, l'ideale per riflettere. Sul lavoro qualcosa potrebbe darvi filo da torcere, per fortuna qualche amico sarà pronto a leccarvi le ferite.

Viaggi di lavoro e spostamenti rendono questo giovedì molto interessante per il Sagittario. Un appuntamento molto galante vi rallegrerà la giornata mentre sul fronte salute attenti ai malanni di stagione.

Per il segno del Capricorno ci saranno molte cose da fare e da programmare.

Le idee, anche per oggi, non vi mancheranno basta solo mantenere la calma e cercare di rilassarvi.

Previsioni degli astri incerte per l’Acquario. Alcune incombenze di lavoro rischiano di farvi crollare. Le stelle consigliano di mantenere i nervi saldi e cercare di risolvere le questioni in maniera pacifica.

Romanticismo ridotto all’osso per i Pesci che non sapranno da che parte stare e come iniziare un percorso intrapreso all’ultimo istante. A sorridervi sarà la forma fisica e qualche amico fidato.