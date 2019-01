Annuncio

L'Oroscopo di domani 11 gennaio 2019 è pronto a mettere sotto pressione i simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, ansiosi di conoscere come andrà la giornata relativa a questo venerdì? [VIDEO] Certo che si, pertanto vediamo di fare una breve considerazione sui segni più fortunati del giorno e anche su quelli previsti con probabili difficoltà. Come sempre iniziamo con il più fortunato in assoluto: quest'oggi, a tenere alta l'attenzione è il segno della Vergine, nel contesto valutato con la "top del giorno".

Ottimo periodo anche per l'Ariete, altamente fortunati in amore. Al contrario, le previsioni zodiacali dell'11 gennaio indicano difficoltoso il percorso quotidiano per gli amici nativi in Leone, Toro e Gemelli: ansiosi di sapere qualcosa di più in merito? Bene, allora andiamo a scoprirlo analizzando la classifica posta a seguire.

Classifica stelline 11 gennaio 2019

Cosa riserveranno gli astri il prossimo venerdì? In bella mostra, senz'altro pronta a soddisfare eventuali dubbi, la nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sulla giornata del 11 gennaio. Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura, adesso non resta altro da fare se non togliere completamente il velo dall'intera scaletta con le stelle. Ecco a seguire il responso dell'Astrologia interessante i simboli zodiacali della prima sestina:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Cancro;

★★★: Leone;

★★: Toro, Gemelli.

Oroscopo, previsioni di venerdì su amore e lavoro

Ariete - Il prossimo venerdì sarà decisamente positivo, per non dire più che ottimo per la maggior parte di voi Ariete. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, Venere vi renderà allegri, spensierati e senz'altro vogliosi di inventarvi qualcosa di nuovo da condividere con chi amate.

In testa, lo sapete già, avete un solo pallino: un viaggetto con la persona amata, progetto che coltivate da tempo: date sfogo alla vostra voglia di vivere, senza tentennare oltre, ok? Single, starete bene e farete scintille in campo sentimentale: in serata incontrerete gente nuova, certamente di vostro gradimento; meglio di così! Nel lavoro, intanto, tutto tranquillo: non trascurate nessuna opportunità di comunicare con persone nuove e, soprattutto, cercate di sfruttare la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.

Toro - Si prevede con toni abbastanza aspri questa parte della settimana con un venerdì interessato da astri negativi. In amore, senz'altro potreste avere urgenza di correre ai ripari: una discussione mai risolta e/o una parola di troppo e subito sarete pronti a iniziare un litigio con lui/lei. Evitate, se potete, di gettare benzina sulle fiamme, ok? Single, dovrete affrontare più di qualche imprevisto nel corso di questa giornata, ma non angosciatevi anche perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare le varie difficoltà.

Momento faticoso per chi cercasse nel periodo di approcciare una persona del Toro o dell'Ariete. Nel lavoro, invece, il ritmo della giornata sarà piuttosto lento ma abbastanza positivo: non ci saranno intoppi difficili da superare, il che potrebbero andare a favore di alcuni dei vostri progetti.

Gemelli - In arrivo un giorno valutato sicuramente scarso in termini di positività. Diciamo che in questo venerdì, interessante la parte finale della settimana, potreste incorrere in problemi mai riscontrati prima: calma, la soluzione potrebbe essere più facile del previsto. In amore, intanto, un attimo di stanchezza unito a qualche incomprensione di troppo, specialmente con i familiari, rischierà di fomentare ancor di più una vecchia discussione. Le difficoltà ad appianare i problemi, senz'altro unito al transito negativo di alcuni astri, invitano a tirare per un po' i remi in barca. Recuperate le energie perdute! Single, dovete tenere sotto controllo il nervosismo ed essere rapidi nel fronteggiare un imprevisto. Il periodo potrebbe costringervi a rimandare un incontro importante. Nel lavoro, se riuscirete a svolgere le vostre mansioni con equilibrio, senza commentare in alcun modo le attività altrui, farete molta strada.

Cancro - La giornata sarà mediamente tranquilla, anche se in alcuni casi potrebbe restituire situazioni al limite della sopportabilità. Le previsioni di venerdì, intanto, prevedono in amore un po' di maretta all'interno del rapporto. Problema riscontrabile soprattutto in ambito di quelle coppie con problemi già in corso. Per chi di voi vive situazioni poco definite, oppure per coloro con il classico piede in due scarpe, non mancheranno momenti di crisi: piccoli screzi potrebbero sfociare in battibecchi infiniti, quindi da evitare assolutamente. Single, l'umore sarà in linea di massima buono. Qualcuno, magari un po' più ottimista degli altri, cercherà di inquadrare il tutto sotto una luce diversa: a costoro le predizioni del giorno indicano un periodo scintillante. Nel lavoro in alcuni momenti vi mostrerete dubbiosi: sappiate orientare le energie verso obiettivi raggiungibili. Non fate drammi per ogni piccolezza che eventualmente non dovesse andare come vorreste.

Leone - Giornata di fine settimana valutata con il classico "sottotono". Come dire, usare prudenza e ragionare altrimenti si potrebbe verificare il caso di finire dalla padella nella brace! In amore pertanto, la giornata di fine settimana sarà generalmente piatta e poco interessante, soprattutto nelle cose legate all'eros e alla passione in generale. Diciamo che potrebbe esserci poco dialogo nella coppia: comunque, se il rapporto è saldo basteranno semplici sguardi, complici e romantici, per ritrovare la grinta e la voglia dei giorni migliori. Single, ci sarà qualche spigolo in più da affrontare nella sfera affettiva ma non prendetevela, ogni tanto è bene rivedere posizioni e atteggiamenti. Nel lavoro non fatevi mettere i piedi in testa, piuttosto rivendicate il vostro ruolo e le vostre mansioni. Il consiglio è quello di evitare di occuparvi di attività che non competono.

Vergine - Venerdì armatevi di tanta pazienza e mettete in conto il dover tirare fuori tutta la buona volontà di cui solo voi della Vergine siete capaci. In media, il periodo non sarà negativo però, visto il frangente, non sarà il caso di allentare la concentrazione. L'oroscopo di domani 11 gennaio consiglia in amore un po' più di elasticità: non ci sarà nulla che vi impedirà di vivere serenamente il vostro rapporto, qualunque esso sia. In molti casi l'Astrologia applicata al vostro segno favorirà il buon andamento di ogni relazione. Preparatevi ad un carico di dolcezza! Single, se vorrete potete buttarvi a capofitto in una nuova avventura amorosa: fate pure le vostre scelte, purché siano giuste e definitive. Nel lavoro, potrebbero arrivare notizie finalmente positive per tutti coloro che sono in attesa di un impiego: la fortuna bacerà in fronte chi ha rivolto le sue richieste al settore legato ai servizi.

