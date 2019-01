Annuncio

L’Oroscopo del giorno 11 gennaio 2019 promette interessanti novità per i segni zodiacali. Il fine settimana si avvicina e ogni segno dovrà vedersela con impegni, rivincite, storie d’amore da valutare e novità familiari e programmi per il weekend. Sarà un venerdì impegnativo soprattutto Cancro e Leone. Scopriamo cosa prevedono gli astri per domani.

Gemelli lunatico, Leone pensieroso

Sarà un venerdì con molti impegni da portare avanti per il segno dell’Ariete.

La settimana sta finendo e anche sul fronte lavorativo vi sentirete sicuramente più leggeri. Qualche programma per la serata dovrebbe mettervi di buon umore.

Previsioni degli astri favorevoli [VIDEO] per il Toro alle prese con le ultime fatiche della settimana prima di un weekend in movimento.

Il vostro zelo nel lavoro vi porterà sicuramente lontano, qualche proposta va accettata.

Gemelli lunatico per la giornata di venerdì. Saranno i mille impegni lavorativi oppure le tensioni in famiglia che vi fanno essere molto volubili. Le stelle consigliano la calma assoluta, soprattutto con le persone più vicine.

Giornata lunga e a tratti stancante per il Cancro. Sarete oberati di impegni personali e a risentirne sarà il lavoro o lo studio. Le stelle consigliano di mettercela tutta e resistere alle intemperie.

Pensieri e impegni di lavoro renderanno questa giornata faticosa per il Leone. Niente paura, però, perché già dalla serata ci sarà tutto il tempo di sistemare le cose e divertirvi. Che sia una festa o una cena a due non importa.

Per il segno della Vergine si prevede un venerdì con molte opportunità da sfruttare, soprattutto se il vostro scopo è ottenere una promozione o un ingaggio importante.

Le stelle favoriscono gli affari a 360 gradi.

Sagittario energico, Pesci allegro

Le previsioni degli astri [VIDEO] per il segno della Bilancia si prospettano insidiose soprattutto in amore. Sarà davvero importante non lasciarsi intimorire e soprattutto fare delle scelte azzeccate.

Scorpione in bilico tra un vecchio amore e uno nuovo o comunque in crisi affettiva. Il venerdì in arrivo si prospetta intrigante e ricco di incontri che potrebbero cambiare le vostre scelte amorose.

Per il segno del Sagittario sarà una giornata molto importante per il lavoro e per la forma fisica. I progetti che avete in mente da un po' di tempo potrebbero diventare realtà. L’importante è continuare a perseverare.

Dopo una settimana faticosa finalmente per il Capricorno dovrebbe arrivare un po' di pace. Le vostre fatiche saranno ben ripagate, le stelle consigliano di ripensare ai consigli delle persone care.

Frenesia e pensieri per l’Acquario, qualcosa non vi convince ma allo stesso tempo vi sentite pronti ad affrontare nuove sfide. In serata sono favoriti gli incontri amorosi.

Spensieratezza per il segno dei Pesci. Stranamente vi sentirete più sereni e ottimisti. Le cose che vi stavano preoccupando dovrebbero rientrare presto.