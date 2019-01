Annuncio

La giornata di sabato 12 gennaio del nuovo anno 2019 [VIDEO] sarà decisamente positiva per il Gemelli, che sarà a dir poco al centro dell'attenzione; con un Capricorno che finalmente avrà voglia di un po' di sano relax e un Pesci che, dopo essersi impegnato nel lavoro, sarà favorevole ad un pizzico di peperoncino nella sua serata. Ma vediamo le previsioni segno per segno.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un lieve calo della vostra fantasia in ambito lavorativo influenzerà negativamente il proseguimento di un incarico molto importante, perciò è necessario fare molta attenzione per riequilibrare il vostro impegno e ristabilire una buona riuscita.

Anche in amore l'intesa si sta un po' affievolendo, ma sicuramente è dovuto allo stress che è sempre dietro l'angolo.

Toro: nella giornata di sabato sarete vogliosi di finire la settimana in bellezza a lavoro, e ci riuscirete sorprendendo tutti con la vostra spiccata intraprendenza.

Sarete anche molto disinibiti in amore, cosa che riuscirete a sfruttare a vostro vantaggio per una eventuale conquista o riconquista nei confronti del partner o di un ex.

Gemelli: sarete davvero brillanti agli occhi altrui, dunque potreste davvero catturare l'attenzione di qualcuno che già vi osservava da tempo in attesa di un eventuale approccio. Sta a voi decidere cosa fare, ma attenzione ad imbrogli o comunque ad approcciarvi a persone di cui non riuscite a fidarvi. Il lavoro stabile continua a darvi soddisfazioni, anche se potrebbe subire un lieve calo.

Cancro: un lieve calo delle energie vi costringerà a prendervi una doverosa pausa, ma potreste approfittarne per ricostituire il vostro equilibrio della salute. Magari potreste ristabilire una intesa erotica con il partner come non si manifestava da tempo, oppure potreste fare una conquista senza aspettarvelo.

Vi attendono delle sorprese.

Leone: potreste ingaggiare una lite, e sentirvi insofferenti in presenza di un amico o del partner. Dunque potreste essere in vena di fare una piccola gita fuori porta come atto di ribellione per ristabilire la vostra preziosa tranquillità. Fate solamente attenzione a non mettere a repentaglio la vostra salute già piuttosto precaria.

Vergine: datevi del tempo per stabilizzare il vostro senso di inquietudine. L'inizio del weekend sarà l'ideale per distendere i vostri nervi letteralmente a pezzi e rigenerarvi. Cercate di circondarvi soltanto di persone che non hanno intenzione di incappare in qualche litigio [VIDEO], e starete benissimo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: prima di cominciare la giornata di sabato, dedicate un po' delle ore mattutine a ristabilire la vostra calma mentale. Vi sarà di enorme aiuto nel pomeriggio, o comunque per andare a lavoro più serenamente. Il partner potrebbe cercare un approccio di tipo erotico, ma al momento non siete del tutto disposti a concedervi.

Scorpione: una persona che non vedevate da tempo ha inaspettatamente ridato a voi dello Scorpione un senso di tranquillità, e nella giornata di sabato 12 sarete pronti per ripartire alla carica. A lavoro potrebbero esserci degli attriti con i colleghi, ma la vostra positività infine mitigherà l'atmosfera pesante e ristabilirà la calma.

Sagittario: in amore non darete nulla per scontato, tanto che preferirete avere un dialogo che duri per tutta la serata di sabato e meno capriole. Siete perfettamente consapevoli che serve anche parlare e non vi farete mancare questo dettaglio. Le finanze anche se non stanno proprio brillando vi permetteranno di fare un investimento poco impegnativo.

Capricorno: potreste organizzare qualche breve viaggio per favorire la vostra voglia di relax assoluto: in ambito lavorativo avete raggiunto una vetta invidiabile e delle finanze stabili, e adesso farete dei pensierini che non saranno niente male sia per voi che per il partner. Fate in modo di rendere una semplice vacanza qualcosa di indimenticabile.

Acquario: dedicherete la giornata di sabato ad instaurare delle amicizie che secondo voi saranno durature, ma al tempo stesso vi dedicherete a voi stessi e alla cura di voi. Vorrete evitare di sentirvi nervosi ad un certo punto e farete tutto ciò che vi è necessario. Una sorpresa inattesa potrebbe colorare ulteriormente la vostra giornata.

Pesci: un traguardo importante sabato sarà notevolmente superato, ma potrebbe non essere sufficiente per voi. Così potreste dedicarvi a lavoro nuovamente con tanta energia anche se con un lieve senso di malessere, e offrirvi qualcosa di più soddisfacente rispetto alle vostre usuali finanze. L'influsso di Venere potrebbe portare un pizzico di peperoncino nella vostra serata con il partner.