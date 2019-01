Advertisement

L'Oroscopo di domani 8 gennaio 2019 svela in anteprima la classifica stelline e le attesissime predizioni su amore e lavoro relative alla prima metà dello zodiaco. Curiosi di sapere come saranno le stelle di martedì e quali i segni più fortunati? [VIDEO] A tenere con il fiato sospeso, quindi, ancora una volta l'Astrologia, quest'oggi applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In evidenza nel periodo sicuramente coloro nativi in Toro e Vergine: al primo porterà fortuna Venere in trigono a Marte, all'altro invece arriveranno i benefici effetti della Luna in Acquario, nel contempo speculare positiva al 80%.

In ambito della classifica diciamo subito che entrambi i predetti segni sono stati valutati al "top" con cinque stelle all'attivo, dunque con periodo preventivato come ampiamente positivo.

Invece, secondo le previsioni zodiacali del 8 gennaio, ad avere poche chance di successo, anche per via di effemeridi poco efficaci nel contesto analizzato, l'Ariete con il Cancro: curiosi di scoprire qualcosa di più? Bene, allora vediamo di dare maggior spazio al pensiero degli astri andando ad approfondire dapprima la scaletta con le stelle del giorno e poi i sei simboli astrali in oggetto.

Classifica stelline mercoledì 8 gennaio

Un nuovo martedì è arrivato, come sempre indice di relax e spensieratezza per tutti noi. Pronti a scoprire i segni fortunati e quelli in difficoltà messi in preventivo dall'Astrologia quotidiana? In tal caso, a dare le giuste indicazioni in merito, come al solito provvederà la nuova classifica stelline, nel frangente interessante il giorno 8 gennaio 2019. Abbiamo già accennato al segni migliori e al peggiore, dunque non ci resta che andare ad approfondire il discorso in generale.

Ecco allora la scaletta con i rapporti di forza espressi dalle stelline del momento:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Ariete;

★★: Cancro.

Previsioni su lavoro e sentimenti, la giornata

Ariete - Il prossimo martedì sarà o no un giorno da buttare "alle ortiche"? No di certo! Ok per la giornata monotona e poco reattiva classificata con il "sottotono" ma da qui a demonizzarla ce ne passa. Secondo le previsioni di oggi, infatti, per quanto riguarda l'amore e i sentimenti in generale, se sarete attenti a non commettere passi falsi specialmente in coppia, senz'altro riuscirete a salvare "capre e cavoli". Single, avete aspettato tanto, rinviare ancora di qualche giorno (visto il periodo "no") non vi comporterà nulla, ovviamente. Rifletteteci su un momento, ok? Nel lavoro intanto, anche qua sarete sotto assedio da avversità di origine astrale: evitate discorsi "compromettenti", soprattutto in presenza di due o più colleghi.

Toro - Martedì giornata ottima in molti campi per voi "torelli".

Gli astri saranno la vostra carta vincente, soprattutto nei rapporti interpersonali e negli affari. Per questo, le predizioni del giorno esortano ad essere più incisivi nelle scelte da portare avanti. In amore, ammettiamolo pure, non avrete i soliti problemi che vi assillano durante la settimana, a parte la solita stanchezza: diciamo che alcune questioni aperte troveranno facile soluzione. Allora, lasciatevi andare a sogni e fantasie, chissà, qualcuna potrebbe davvero materializzarsi. Single, se qualcuno ha registrato un appiattimento nella capacità seduttiva, potrà ridare vigore alle situazioni ripartendo dai propri errori. Cercate di rimediare nei punti deboli! Nel lavoro invece, niente vi sembrerà impossibile: troverete dei punti in comune con chi aveva idee differenti dalle vostre.

Gemelli - In arrivo un martedì 8 gennaio, se non proprio splendido, almeno confortevole per alcuni aspetti, per altri forse un po' meno. La giornata quindi, in questa parte della settimana sarà predisposta alla media positività, quantificata dall'Astrologia con le quattro stelle della normalità. In amore, avete bisogno di vivere situazioni semplici, senza tormenti di alcun tipo. Dunque, cercate di rilassarvi insieme al vostro "lui" o alla vostra "lei", evitando quelle frustrazioni o gli stress soliti della coppia. Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto. Quindi, guardate la vita con fiducia, presto farete sicuramente un bell'incontro. Nel lavoro, notizie frammentarie portate dalle solite voci di corridoio potrebbero arrivare a metà giornata. Forse riceverete una proposta sulla quale dovrete prendere una decisione.

Cancro - Periodo decisamente negativo per voi Cancro. Valutato con le due stelle relative ai momenti da "ko" diciamo che in questo caso potreste soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? Certo, vi mancherà un po' di convinzione soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti degli eventi: a cosa servirebbe innervosirsi? Le previsioni di martedì intanto annunciano in amore un periodo abbastanza delicato. In coppia, il partner potrebbe chiedere "spiegazioni" su alcune situazioni (un po' ambigue) capitate nei giorni scorsi. Oltre all'amore, questioni importanti da risolvere riguarderanno famiglia. Single, le stelle invitano spesso a farvi avanti in modo da non perdere occasioni irripetibile, oggi decisamente no. Fatelo in altri momenti, quando avrete a pieno favore le effemeridi giornaliere, ok? Nel lavoro purtroppo, vi sembrerà proprio che nulla possano fare le stelle contro la serie infinita d’intoppi e grane degli ultimi tempi. L'importante sarà non demordere.

Leone - Giornata che preannuncia un martedì tranquillo, da seguire con attenzione soprattutto nella parte mediana, poi, tutto come di routine. Invece dal lato negatività, anche se non mancheranno momenti "no", dovrebbe essere tutto facilmente controllabile. In amore, avrete discrete soddisfazioni o piccole opportunità per migliorare ulteriormente la vostra posizione sentimentale/affettiva. Diciamo che il vostro partner non perderà occasione per dirvi quanto vi ama e quanto è stato fortunato ad avervi incontrato. Il vostro dovere, in questo caso, sarà quello di dimostrare alla persona amata con i fatti, non solo a parole. Single, la passione probabilmente ritornerà dopo una tregua durata, secondo voi, anche troppo a lungo: preparatevi ad agire. Nel lavoro, infine, anche se non molti dei vostri progetti andranno in porto è pur sempre un buon inizio. Le vostre idee saranno ascoltate ed in parte apprezzate.

Vergine - Martedì, giornata in seno alla settimana appena avviata, valutato come ottimo su molti fronti. Il periodo evolverà in direzione dei sentimenti regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. L'oroscopo di domani 8 gennaio consiglia in amore tanta buona volontà: l'intesa con la persona amata sfocerà con una bellissima sintonia, al riparo da litigi ed imprevisti. Cercate di assaporare fino in fondo questo momento di felicità: perché? Ovvio, potrebbe durare tanto come non durare: intanto cogliete l'attimo... Single, niente allarmismi per una eventuale uscita andata a vuoto: la vita è bella perché permette (quasi) sempre di riprovarci. E poi, chiusa una porta si aprirà senz'altro un portone! Nel lavoro, per concludere, in molti avrete una maggiore autonomia decisionale e questo vi darà un'ulteriore spinta a fare sempre meglio.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci [VIDEO].