Per una giornata come quella di martedì 8 gennaio 2019 [VIDEO], è necessario possedere tutto lo spirito necessario e ideale per tirare avanti nella mattinata, soprattutto per il Cancro che apparirà un po' sottotono e per la Bilancia che soffrirà un piccolo momento di isolamento. Già carichi e ricchi di prospettive sono il Leone e il Gemelli.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la situazione al lavoro farà registrare un progressivo miglioramento sia per quanto riguarda il rapporto con i colleghi che per quanto concerne la pressione da parte dei superiori.

Concedetevi, dunque, un po' di tempo con il partner oppure in famiglia: potrebbe essere l'occasione adatta per ristabilire al massimo degli equilibri che si sono via via deteriorati.

Toro: la tensione dei giorni precedenti sarà quasi del tutto svanita, quindi approfittatene per avere un momento tutto per voi da condividere con le persone a voi care. Attenti però alla vena di nostalgia [VIDEO] che potrebbe arrivare sotto l'influsso della Luna, è preferibile non eccedere nel ripensare a persone o cose ormai lontane.

Gemelli: vi sentirete così carichi nella giornata di martedì che avrete voglia di fare qualcosa di decisamente insolito per voi. Potrete riscoprire un lato positivo che non conoscevate e che deciderete di mettere subito in pratica. Il portafoglio non potrà affatto lamentarsi, ma già in serata potrebbero esserci i segnali per una settimana lavorativa abbastanza dura.

Cancro: un po' di stress derivante dal lavoro potrebbe intaccare l'equilibrio che vi siete così faticosamente conquistati, tanto che potreste finire con il litigare per questioni del tutto banali con un amico o con il partner.

Prendete un bel respiro prima di dire qualcosa che potrebbe compromettere un bel rapporto: non gettate tutto all'aria.

Leone: in serata, una passione intensa e travolgente sconvolgerà i canoni su cui avrete viaggiato per tutta la giornata di martedì, arrivando persino a fare una piccola follia in campo finanziario, forse un investimento. Nulla di male, affatto, ma fate attenzione a non sciupare in una sola serata tutto ciò che avete guadagnato con tanto sforzo.

Vergine: vi siete imposti di mantenere l'armonia e così farete! Siete determinati a non far vacillare un rapporto che non è più così roseo come una volta e in virtù di questa idea potreste risultare un po' troppo puntigliosi. Di conseguenza, questo fattore potrebbe far nascere dissidi, proprio ciò che voi non volete, dunque fate attenzione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vorrete stare un po' da soli con voi stessi, e ogni tanto fa bene. Non lasciate che la nostalgia la faccia da padrone, però. I vecchi ricordi potrebbero rovinare una serata intera, perciò cercate di distrarvi con ciò che amate di più: lo shopping.

Potrebbe essere una vera e propria medicina anche se con effetto passeggero.

Scorpione: vi sentirete ottimi organizzatori e arriverete al culmine della soddisfazione. La vostra arguzia è esplosa, martedì avrete voglia di fare qualcosa di straordinario, di pensare a qualcosa che possa stupire chi vi sta attorno, anche in ambito lavorativo. Non eccedete, però. Tutto ciò che fate è sempre e comunque apprezzato.

Sagittario: avrete voglia di rinnovare il vostro rapporto con il partner, anche se non c'è un reale bisogno di farlo. La carica di Venere vi conferirà un'enorme dose di voglia di sorprendere il partner o comunque dare una spintarella alla vostra vita da single. L'occasione è d'oro, non fatevela scappare.

Capricorno: questo martedì potrebbe essere una buona giornata per evadere un po' dalla routine che sta diventando via via sempre più banale. Qualche piccola gita fuori porta, anche nelle vicinanze, non farebbe male nemmeno alle vostre finanze. Evitate soltanto di ricadere nell'influenza.

Acquario: sentirete la vostra mente ribellarsi alle solite convenzioni e al rimanere in casa senza far niente di speciale. Vorrete prolungare le vacanze, e potrebbe essere l'occasione per regalarvi una serata all'insegna della trasgressione.

Pesci: il lavoro non vi lascerà nemmeno un minuto di tregua, tanto che sarete costretti a rimandare alcuni appuntamenti riservati allo svago. Per voi, però, non si tratta un problema rilevante: l'impegno vi sta tenendo lontano da tutto ciò che potrebbe essere negativo per la vostra mente.