L’Oroscopo della settimana dal 7 al 13 gennaio 2019 promette nuovi inizi per molti segni ma anche nostalgia per le vacanze appena finite. Progetti in vista per Toro, Acquario e Capricorno, indecisioni e opportunità per Scorpione, Ariete e Sagittario. Spazio al romanticismo per Cancro e Pesci mentre dovranno fare attenzione al portafoglio Leone e Bilancia. Scopriamo le previsioni per la prossima settimana.

Tanti progetti per il Toro

L’oroscopo settimanale [VIDEO] per l’Ariete parte con qualche nostalgia per le vacanze appena finite e difficoltà a ripartire.

Tornare allo studio o al lavoro si rivelerà duro e qualche malumore potrebbe caratterizzare i primi giorni. Da metà settimana arriveranno nuove e interessanti opportunità.

Progetti e idee saranno le parole d’ordine del Toro per la settimana in arrivo.

Tornare alle attività quotidiane non vi spaventa, anzi avete tutta l’intenzione di metttervi in gioco e mettere in pratica ciò che avete in mente.

Settimana altalenante per i Gemelli, soprattutto fino al giorno 9. Decisioni importanti vi aspettano ma alla fine potrebbero prevalere quelle inaspettate. Attenzione ai litigi con il superiore.

Settimana in love per il Cancro che finalmente potrà ritrovare la serenità in amore tanto voluta. Tornare alle attività quotidiane dopo le vacanze farà bene alle coppie ma anche ai single.

Finanze out per il Leone. Durante le feste le spese sono state molte e l’indole spendacciona non aiuta. Sarà una settimana con il contagocce, bisogna fare attenzione ai risparmi e dedicare maggiore attenzione al lavoro.

Ritorno alle responsabilità e a tratti allo stress.

Per la Vergine tornare al lavoro dopo giorni di pausa è sempre difficile. Fino a metà settimana sarà necessario recuperare energia e mettersi in pari ma senza strafare altrimenti c’è il rischio di vanificare le vacanze.

Pesci romantico

Amore con nuove possibilità ma affari e finanze malino per la Bilancia. Oltre a dover pensare a come risparmiare il denaro, la settimana richiederà più costanza e impegno sul lavoro. Cercate di essere meno distratti.

Qualche indecisione per lo Scorpione almeno fino al 10 gennaio. Avrete modo di riflettere su quello che non va sia con il partner sia sul lavoro. Saranno nuvole passeggere e già dal fine settimana le cose miglioreranno.

Le previsioni degli astri [VIDEO] per il Sagittario prevedono una settimana interessante con opportunità lavorative e magari qualche promozione all’orizzonte. Maretta di coppia a metà settimana, le stelle consigliano di essere malleabili.

Nuovi progetti e determinazione per il Capricorno. Tornare alle attività quotidiane dopo il weekend vi pesa un poco ma una volta partiti nessuno vi ferma.

Idee innovative e una buona dose di opportunità vi aiuteranno.

Cambiamenti per l’Acquario. L’anno nuovo e la settimana in arrivo daranno la carica per ottenere quello che desiderate da tempo. Scenari interessanti si aprono dalla metà della settimana.

Amore e rapporti umani in primo piano per i Pesci. Saranno giornate in cui vi sentirete le farfalle nello stomaco anche se siete in coppia da tempo. Le stelle consigliano di dedicare più tempo agli affari.