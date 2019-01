Annuncio

Annuncio

Secondo la scienza che studia i segni zodiacali quelli di Terra sono tre e precisamente il Toro, la Vergine e il Capricorno. Sono generalmente associati ai concetti di concretezza e stabilità, per cui si tratta di persone molto affidabili che, operando costantemente all'insegna della continuità, potranno avere buoni successi nello studio e nel lavoro.

Febbraio per il Toro: esplode qualche conflitto

I nati sotto il Toro sono per natura persone realiste, indefesse lavoratrici e tendenzialmente fedeli, forse un po' pigre.

Nel mese di febbraio, in particolar modo nella seconda metà, qualcosa sarà messo in discussione e comincerete a porvi una serie di domande sul senso di ciò che fate per gli altri, che non sempre sono in sintonia con quanto ritenete opportuno fare, sacrificando tempo ed energie.

Advertisement

Le cose andranno decisamente meglio a partire dalla seconda metà del mese di febbraio. Se avete intenzione di fare qualche cambiamento importante, ad esempio acquistare una nuova auto, questo è il momento di farlo: sarà un modo di volervi bene.

Vergine, momento favorevole per iniziare a fare attività fisica

Le persone della Vergine [VIDEO] vanno incontro a un mese complesso e contraddittorio che le metterà a dura prova. Da un lato sarete super impegnati, ma dall'altro potrebbe essere il momento giusto per mettervi alla prova e conoscere i vostri limiti cominciando, ad esempio, a praticare uno sport a voi congeniale che possa testare fino in fondo le vostre capacità di resistenza. Competere non vi è mai piaciuto, partecipare invece vi gratifica perché amate stare con gli altri. In ogni caso la salute sarà ottima e con essa anche il tono del vostro umore.

Advertisement

I migliori video del giorno

Occhio ai classici malanni di stagione.

Capricorno, mese dell'innamoramento

Se state cercando la persona giusta per una relazione sentimentale stabile il mese che sta arrivando potrebbe essere propizio per il Capricorno [VIDEO]. Il segno di Terra dà sempre molta importanza all'amore cercando sempre con ostinazione di formare una coppia per inseguire il sogno della felicità che è uno dei grandi obiettivi di vita dei nati sotto il Capricorno. In ogni caso dovrete armarvi di pazienza e fiducia, poiché quello che non si verificherà a febbraio si concretizzerà in seguito. Secondo le previsioni dell'Oroscopo, infatti, l'anno 2019 sarà un anno straordinario per questo segno zodiacale durante il quale tanti progetti andranno in porto.