Ultima giornata del mese di gennaio. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 31 gennaio, scopriamo quali cambiamenti ci saranno in vista delle ultime ventiquattr'ore del mese e quali novità ci riservano stelle e pianeti con l'arrivo del nuovo mese di febbraio. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore periodo favorevole, in particolare per i nuovi incontri. Le emozioni in questa fase raddoppieranno.

Nel lavoro situazione importante per gli incontri che potranno alimentare qualche bella novità nella vostra vita. Per il fisico ci sarà maggiore stanchezza oggi.

Toro: per i sentimenti ultima giornata del mese che vi lancia verso un febbraio importante, buoni le soluzioni in arrivo.

Nel lavoro c'è maggiore creatività, le prossime settimane saranno interessanti.

Gemelli: la giornata di oggi sarà da tenere sotto controllo per l'amore. Qualche complicazione è nata di recente e per questo le coppie devono stare attente. Nel lavoro, se siete in contatto con qualcuno, dovete portare avanti progetti e chiudere al più presto. Il fisico ritroverà maggiore [VIDEO]stabilità.

Cancro: a livello amoroso giornata positiva, gli incontri che nasceranno ora sono da considerare importanti. A livello lavorativo giornate che portano qualcosa di positivo, accordi e contratti che partiranno entro la prossima primavera. Forza per il fisico.

Leone: per i sentimenti sarà un periodo che comporterà decisioni importanti da prendere con una passione che potrebbe nascere all'improvviso. Nel lavoro dubbi riguardanti le questioni economiche [VIDEO], ci sono delle spese da controllare.

Il fisico va molto meglio, vi sentite più forti.

Vergine: a livello amoroso ci sono delle scelte importanti da fare, attenzione a non lasciare il certo per l'incerto. A livello lavorativo il meglio arriverà nelle prossime settimane, la giornata sarà nel complesso discreta. Disturbi per il fisico da curare.

Previsioni 31 gennaio: da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale giornata interessante, con la persona del Sagittario o dell'Acquario potrebbero arrivare buone sensazioni. Nel lavoro periodo che porta nuove prove, dovrete misurarvi con rivali piuttosto agguerriti. Per il fisico giornata buona, c'è recupero.

Scorpione: in amore periodo di recupero, alcuni stanno vivendo una fase di rinascita, per questo motivo le emozioni valgono di più. Nel lavoro ci sono dubbi riguardanti il denaro, alcuni stanno ancora portandosi dietro debiti del passato. Il fisico va meglio, vi sentite più forti.

Sagittario: queste giornate sono interessanti per i sentimenti, si possono risolvere situazioni negative del passato.

A livello lavorativo potrebbe arrivare qualche bella idea, non sottovalutate le nuove proposte. Energia positiva per il fisico.

Capricorno: per i sentimenti giornata interessante, rapporti favoriti se frequentate un Ariete o un Leone. Nel lavoro fase di recupero, ma tutto va fatto con calma. Saturno nel segno porta maggiori responsabilità. Energia per il fisico.

Acquario: per i sentimenti entro marzo potreste vivere belle relazioni. Nel lavoro, con Giove in aspetto positivo, si può recuperare energia ma anche la volontà di fare. Per il fisico giornata positiva.

Pesci: in amore giornata sottotono, il mese si chiude in modo non esaltante, anche se a partire da febbraio inizierà un transito positivo. Nel lavoro, se avete progetti importanti, dovrete pazientare, potrebbero arrivare complicazioni. Per il fisico meglio rimandare a domani gli impegni pesanti.