L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio è arrivato con puntualità cronometrica all'appuntamento settimanale con voi lettori, amanti della buona Astrologia. Quest'oggi le previsioni con relativa classifica, voti e pagelle sono applicate ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire cosa ci regaleranno di nuovo i prossimi sette giorni? Il periodo che andremo subito a sfogliare riguarda la parte iniziale di questo mese, ovviamente messo "sotto-sopra" in relazione ai singoli giorni del periodo.

Bene, allora senza dilungarci oltre mettiamo immediatamente in chiaro la situazione astrologica relativa ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Messo in chiaro quanto sopra diamo pure un piccolo assaggio in merito alle previsioni da lunedì 4 a domenica 10 anticipando il segno al "top della settimana" e gli altri fortunati e non previsti dalla classifica.

In primo piano come ben evidente nel titolo, il Leone (voto 9), favorito alla grande insieme all'Ariete (voto 8) e a seguire Vergine (voto 7) con Toro (voto 6) e Gemelli (voto 6). A chiudere il gruppo, il Cancro (voto 5).

Luna nei segni: i transiti della settimana

In scaletta, ormai abitudine consolidata, la mappa dettagliata riguardante i prossimi transiti lunari a cui faranno seguito come da prassi le previsioni dell'oroscopo settimanale. Il frangente sotto osservazione conta in tutto due tappe in programma per questa settimana. Iniziamo dal primo di questi, la Luna in Pesci, presente nel segno d'Acqua già da questo mercoledì 6 febbraio alle ore 03:02. Il satellite terrestre cambierà settore venerdì 8 febbraio dando corso alla formazione indicata come Luna in Ariete.

A questo punto i passaggi lunari sono terminati, però d'obbligo segnalare un transito astrale abbastanza importante: l'ingresso di Mercurio in Pesci domenica 10 febbraio alle ore 10:51. Bene, dopo aver scoperto i prossimi cambiamenti di settore porti in essere dalla Luna nei segni, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, voti e previsioni della settimana

Ariete: voto 8. Questa settimana avrà i contorni lucenti della Luna in Ariete, presente nel settore proprio il prossimo venerdì 8 febbraio. Sappiate sfruttarlo nelle eventuali situazioni affettive, specialmente quelle con problemi, piccoli o grandi che siano, ok? Bene, ricordando altresì di dare un occhio di riguardo a lunedì e giovedì, ecco come si preannunciano, uno per uno, i sette giorni relativi alla prima settimana piena dell'attuale mese:

Top del giorno venerdì 8 febbraio;

venerdì 8 febbraio; ★★★★★ martedì 5, mercoledì 6, sabato 9;

★★★★ domenica 10 febbraio;

★★★ giovedì 7 febbraio;

★★ lunedì 4 febbraio 2019.

Toro: voto 6.

Settimana un po' fiacca, anche se non mancheranno momenti adatti per "fare" oppure se sarà il caso, per "disfare". In questo caso, l'Astrologia applicata al periodo consiglia di prendere nota delle giornate cosiddette "top" e farne tesoro. Per le altre sarà da tenere un atteggiamento alquanto guardingo. Vediamo quando avrete l'aiuto delle stelle e quando invece sarete costretti a stare alla finestra. Ecco la classifica dei giorni di vostra competenza:

★★★★★ giovedì 7, domenica 10;

★★★★ lunedì 4, mercoledì 6, venerdì 8;

★★★ sabato 9 febbraio;

★★ martedì 5 febbraio.

Gemelli: voto 6. Valutato appena sulla linea della sufficienza, il periodo in arrivo offrirà poche soddisfazioni sulle quali poter gongolare. Lunedì e giovedì diciamolo subito, soffrirete abbastanza per via di convergenze astrali certamente poco congeniali al segno: giocate d'anticipo mettendo al sicuro situazioni, progetti o quant'altro di vostro interesse, ovviamente rimandando ad altra data ove possibile. Ecco le stelline della settimana da lunedì a domenica con i giorni su cui puntare:

★★★★★ mercoledì 6, venerdì 8;

★★★★ martedì 5, sabato 9, domenica 10;

★★★ lunedì 4 febbraio;

★★ giovedì 7 febbraio.

Cancro: voto 5. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo decisamente poco affidabile, sia dal punto di vista sentimentale che nelle attività da lavoro. Indubbiamente, non mancherà qualche giornata ottima, come quella di venerdì 8 febbraio che andremo a scoprire tra pochissimo. Cogliamo l'occasione per mettervi in guardia in vista delle giornate relative a martedì, mercoledì e domenica, tutte valutate come negative. A questo punto partiamo subito con l'evidenziare in modo diretto e completo la situazione relativa alle stelline dei prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 8 febbraio;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7, sabato 9;

★★★ martedì 5, domenica 10;

★★ mercoledì 6 febbraio.

Leone: voto 9. Settimana decisamente di prim'ordine soprattutto per merito della Luna in arrivo nei comparti dell'Ariete e dei Pesci. L'Astro della Terra è pronto a dare enormi soddisfazioni nei sentimenti e nell'amore in generale. Per questo, quasi tutto il periodo avrà i contorni della positività, ovviamente escludendo la sola giornata di domenica, preventivata "sottotono". Ecco le stelline assegnate ai vostri prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 4 febbraio;

lunedì 4 febbraio; ★★★★★ martedì 5, giovedì 7, sabato 9;

★★★★ mercoledì 6, venerdì 8;

★★★ domenica 10 febbraio.

Vergine: voto 7. Settimana buona in parte, con il tratto interessante la fine del periodo abbastanza stressante. L'oroscopo della settimana 4-10 febbraio consiglia perciò di prendere nota dei periodi positivi. Iniziate già da subito a fare una tabella di marcia a seconda delle giornate, ovviamente evitando il "fare" o il "disfare" in quelle segnalate come non buone. Iniziamo pure a dare spazio alle stelline giorno per giorno chiarendo quali e quante sono le migliori e le peggiori:

Top del giorno martedì 10 febbraio;

martedì 10 febbraio; ★★★★★ lunedì 4, mercoledì 6;

★★★★ giovedì 7, domenica 10;

★★★ venerdì 8 febbraio;

★★ sabato 9 febbraio 2019.

