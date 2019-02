Annuncio

L'Oroscopo di domani 2 febbraio 2019 toglie il velo alla nuova classifica stelline e alle previsioni zodiacali d'inizio week-end. Ansiosi di sapere cosa riserveranno gli astri di sabato in amore e nel lavoro ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Diciamo subito che, nella sestina analizzata in questo contesto, ad avere ottime chance sarà in primis il segno del Cancro. Il timido simbolo d'acqua potrà contare su effemeridi altamente convincenti, dunque favorito in classifica con la "top del giorno".

Altrettanto fortunati risulteranno in giornata Ariete, Toro e Gemelli, trio valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelle della positività. Invece, sotto le attese il frangente per gli amici nativi della Vergine, in questo caso preventivata in periodo "sottotono": curiosi di scoprire qualcosa di più dalle previsioni zodiacali del 2 febbraio? Bene, passiamo subito a togliere il velo dalla scaletta con le stelle e, subito dopo, a scoprire i consigli e come comportarsi in campo sentimentale e nel lavoro.

Classifica stelline 2 febbraio 2019

In base alla carta astrologica, il primo giorno di questo weekend, a gongolare, saranno solamente in cinque. In questo caso, a dare le giuste informazioni sarà, come sempre, la nostra nuova classifica stelline, oggi riguardante la giornata del 2 febbraio. Quest'oggi la scaletta in questione è incentrata sui sei segni rappresentanti la corolla zodiacale compresa dall'Ariete fino al segno della Vergine. Dite la verità, non vedete l'ora di sapere quale sarà la posizione assegnata dalle stelle al vostro segno, giusto? Bene, in primo piano c'è, come già anticipato, il Cancro, affiancato da altri tre super-fortunati tutti da scoprire nella scaletta posta a seguire. Vediamo il responso:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Toro, Gemelli;

★★★★: Leone;

★★★: Vergine.

Astrologia e previsioni sull'inizio del week-end

Ariete - Il prossimo sabato si annuncia prevalentemente positivo, pregevole per la maggior parte di voi Ariete.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, i presupposti sono quelli giusti per realizzare i progetti che più vi stanno a cuore. In coppia, finalmente qualcosa inizierà a muoversi per il verso giusto dopo un periodo di crisi. Single, sarete più affascinanti del solito e ciò vi consentirà di catturare l’attenzione di una persona a cui tenete molto: diciamo che “Se son rose, fioriranno!”. Nel lavoro invece, intanto, tutto tranquillo: non trascurate nessuna opportunità di incontrare persone nuove e, soprattutto, cercate di sfruttare la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.

Toro - Partirà bene questa parte della settimana, pertanto, è stata messa in preventivo con le cinque buone stelle dei periodi "top". In amore, soprattutto parlando di coppia, avrete le carte in regola per guadagnarvi coccole e stima: consapevoli di piacere, oggi acquisterete sicurezza e, in più, si prevedono momenti scintillanti con il partner. Single, concentrerete la vostra attenzione sul benessere altrui e questo, di riflesso, farà stare molto bene anche voi.

Qualcuno avrà una "soffiata" in grado di favorire un incontro speciale. Nel lavoro, si prevedono splendide opportunità di successo da cogliere al volo, in particolare se lavorate nel privato: non abbiate timori, fidatevi del vostro istinto.

Gemelli - In arrivo un giorno davvero "speciale", diciamo pure che sarà una tra le migliori di questa settimana. In amore, gli astri vi daranno una forte spinta infondendovi sicurezza e passione. In coppia, se il vostro sentimento è ricambiato avrete ottime chance di ottenere più di quanto avreste mai sperato: splendido così! Single, oggi la Luna in Capricorno vi renderà molto frizzanti e sbarazzini: pronti per fare nuove conquiste? Si prevede altresì una conoscenza messa in programma proprio al momento giusto: favorirà senz'altro appetibili opportunità... Nel lavoro invece, giorno tranquillo. In campo professionale gli astri promettono soddisfazioni, ma vi chiedono anche un impegno più incisivo: forse sarà il momento adatto per consolidare qualche posizione.

Cancro "top del giorno" - In arrivo un giorno davvero special per voi del Cancro e sicuramente in grado di dare un grosso sprint a questa parte finale della settimana. Le previsioni di sabato predicono pertanto in amore tanta serenità e ottime opportunità da investire nei sentimenti. Diciamo pure che, nel corso della giornata, potrete contare su uno sprazzo di novità, ottimo per rilanciare l'interesse nella relazione e/o mettere in moto nuovi modi per stare bene insieme. Single, grandi novità in arrivo per coloro che sono in cerca dell'anima gemella: il punto sarà, crederci o non crederci? Sfruttando una buona opportunità e il vostro incredibile fascino, questa volta, in molti potreste davvero centrare quel "benedetto" bersaglio! Nel lavoro invece, siete intraprendenti e ricchi di iniziative, e questo non sarà certo poco. Lusinghieri compensi sotto il profilo economico.

Leone - Il prossimo venerdì partirà in modo pacato ma positivo per voi "leoncini". In linea generale vi i sentirete tranquilli come bambini e avrete solo voglia di trascorrere, in assoluto relax, gran parte del vostro tempo. In amore quindi discrete prospettive: sufficiente serenità da vivere oltre che da coloro ancora senza legami, rigorosamente anche in due. In coppia pertanto, non senza impegno, saprete trovare in molte circostanze il modo giusto per mettere il partner a suo agio, ovviamente parlando il suo stesso linguaggio oppure calandovi nei suoi panni. Single, se vorrete potrete buttarvi a capofitto in una nuova avventura amorosa: fate voi la scelta, purché sia giusta e definitiva. Nel lavoro, per chiudere, non riuscirete a fare molto di ciò che avevate programmato giorni addietro: se non scenderete un po' a compromessi, mostrandovi più flessibili, resterete di certo delusi.

Vergine - Sabato, giornata coincidente con la parte della settimana dedicata alla partenza di un nuovo week-end, per noi Pesci volente o nolente avrà i colori grigi relativi ai periodi "sottotono". Cosa fare allora? Calma e relax, ci penseremo noi a dare le giuste dritte per superare indenni il periodo, ok? Iniziamo subito col dire che l'oroscopo di domani 2 febbraio vede il comparto legato all'amore in lieve affanno: chi vi ama non vorrà certamente essere trascurato, quindi correte ai ripari! Il ritorno di una vecchia fiamma, per qualcuno potrebbe significare l'inizio di una nuova "Guerra dei Cent'anni": scontri e minacciose vendette potrebbero portare all'esasperazione animi e rapporti. Single, la sfera sentimentale si annuncia "un po’ pazza" in questa giornata di martedì con umori traballanti e desideri contraddittori. In qualche caso prevarranno anche dubbi o incertezze. Nel lavoro, per terminare questo nuovo giro di consultazioni astrologiche, le stelle consigliano di aspettare tempi migliori per cambiare qualche vostro progetto.

