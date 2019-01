Annuncio

L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio è arrivato, puntuale come sempre all'appuntamento con voi lettori. Quest'oggi ad essere analizzati dall'Astrologia sarà, come da titolo, la terza settimana di gennaio, messa sotto controllo in relazione ai dodici segni dello zodiaco. Ad avere ottime occasioni durante i prossimi sette giorni saranno solamente in tre: Toro, Cancro e Leone, mentre tutti gli altri viaggeranno sulla media sufficienza. Invece, a finire sotto la lente della negatività sarà questa settimana il segno dei Gemelli, messo sotto pressione da astri abbastanza negativi rispetto al segno.

Pronti a dare una spulciata a come potrebbero presentarsi i prossimi sette giorni in calendario? [VIDEO] Iniziamo ad analizzare uno ad uno i segni dall'Ariete fino a Pesci.

Oroscopo dal 14 al 20 gennaio

Ariete: carissimi amici dell'Ariete, questa settimana, dall'amore al lavoro, tutto filerà liscio.

L’intesa col partner raggiungerà vette altissime grazie alla vostra capacità di comunicare sensazioni, emozioni e sentimenti in maniera assolutamente coinvolgente. Lavoro: state all'erta. Se avete un’attività professionale autonoma potrebbe capitarvi un’occasione da cogliere al volo e che potrebbe essere redditizia sotto il profilo finanziario. Giorni sì: lunedì, venerdì e domenica.

Toro: per voi amici del Toro la prossima settimana sarà meravigliosa! In amore vi aspetta un periodo incantevole: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati. Alcuni single cambieranno rotta e si troveranno felicemente in coppia. Lavoro: ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Giorni sì: martedì mercoledì e sabato.

Gemelli: periodo buono, anche se i sogni potrebbero diventare realtà! Amore: la settimana si tingerà dei colori più brillanti dell’eros e vi rapirà per portarvi nel giardino delle delizie e di una passione emozionante. Splendide opportunità per i single. Lavoro: dovrete porvi qualche domanda, chiarirvi alcuni dubbi e soprattutto evitare di irrigidirvi su posizioni che potrebbero rivelarsi molto scomode. Agite con prudenza. Giorni sì: venerdì, sabato e domenica.

Cancro: a voi, simpaticissimi amici del Cancro, le avventure romantiche non mancheranno. Amore: ricchi di slanci, emanerete un calore e un entusiasmo molto contagiosi. Tra voi, saranno numerosi coloro che scriveranno un nuovo ed emozionante capitolo sul libro dell’amore. Lavoro: siete lanciatissimi da un punto di vista professionale. Potete contare su un cielo alleato per sbloccare situazioni, favorire cambiamenti, realizzare obiettivi anche prestigiosi. Giorni sì: mercoledì e giovedì. Discreto sabato.

Leone: ai tanti di voi nati sotto il reale simbolo del Leone, Giove promette buoni affari! Amore: settimana eccellente per tutti voi, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Le stelle propongono entusiasmi affettivi e una sensualità profonda e scatenata. Lavoro: se riuscirete a mantenere la calma in alcune circostanze, il periodo potrà essere incoraggiante sotto il profilo professionale. Occhio al denaro, sia in entrata che in uscita. Giorni sì: mercoledì. venerdì e sabato.

Vergine: una settimana in cui fareste meglio a tirare il freno a mano voi della Vergine! Amore: per un verso o per l’altro verrete colti da ansie improvvise. Vi chiederete se il partner vi ama ancora, se vi è fedele, se tutto procede come voi desiderate nella vostra vita affettiva. Lavoro: questioni pratiche o piccoli problemi finanziari possono creare un momento problematico che richiede una certa cautela, soprattutto se avete un’attività autonoma. Giorni sì: lunedì. mercoledì e giovedì.

Gli altri 6 segni

Bilancia: a partire da mercoledì sarete favoriti in amore [VIDEO] specialmente voi single della Bilancia! Venere vi regala un fascino eccezionale... Amore: avete una storia d’amore ben collaudata e felice? La settimana porterà ventate di novità, colpi di scena improvvisi che renderanno il rapporto di coppia vivacissimo. Lavoro: l’ottimo appoggio di Mercurio sollecita una ricca inventiva. E’ un momento di ottime garanzie astrali che sottolineano ogni vostra abilità. Liberatevi da ogni vecchio impaccio. Giorni sì: martedì, sabato e domenica.

Scorpione: piacevolissime sorprese in arrivo per voi dello Scorpione! Amore: tutte le vostre giornate, tutti i vostri pensieri ruoteranno attorno all'amore e aspetterete con il batticuore il momento dell’intimità, anche se l’età non è più verde. Lavoro: ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati. Giorni sì: lunedì, giovedì e sabato.

Sagittario: a voi nativi del Sagittario la favola d’amore continua con il lieto fine: l’eccellente transito di Venere vi regala passionalità e tanta gioia. Per chi cerca l’amore vero, gli astri creano ottime condizioni e circostanze per realizzare i vostri desideri. Lavoro: settimana piena di promesse. Le vostre iniziative avranno successo, le vostre proposte verranno accolte con favore, le vostre idee troveranno ampi riscontri. Giorni sì: venerdì, sabato e domenica.

Capricorno: state in ansia voi del Capricorno? Calma, sarà una settimana di successi. Amore: periodo splendido per quanti di voi vivono una bella storia d’amore. Sentite di appartenere alla persona amata senza riserve, a prova di qualsiasi tentazione. Lavoro: ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi Capricorno, soprattutto single, da non farsi sfuggire. La scaltrezza e la voglia di fare di cui saprete dare prova saranno giudicati positivamente da chi è sopra di voi. Giorni sì: martedì, giovedì e domenica.

Acquario: settimana vincente per voi Acquario! Sarete troppo felici per porvi domande. Amore: avete una vita di coppia stabile e collaudata? L’intesa con il partner sarà eccellente sotto tutti i profili. Siete single? Una storia intrigante è dietro l’angolo. Lavoro: si profila una settimana molto interessante, molto proficua e con buone occasioni per ottenere risultati molto soddisfacenti o per tentare ulteriori miglioramenti. Giorni sì: martedì venerdì e sabato.

Pesci: Riuscirete ad ottenere ciò che desiderate! Amore: gli astri vi amano e vi preparano giornate memorabili sotto il profilo sentimentale. Sarà un periodo felicissimo per tutti coloro che hanno una bella storia d’amore in corso. Lavoro: datevi da fare e, quel che più importa, non perdete di vista quello che stanno facendo i vostri concorrenti. Non potete dormire sugli allori: rischiate di trovarvi in ultima fila! Giorni sì: venerdì sabato e domenica.