L'amore di coppia, si sa, fa scintille e crea emozioni indescrivibili. Il primo innamoramento ricco di sorprese tutte da scoprire, un nuovo incontro che innesca una scintilla fortunata, imprevisti che minacciano la felicità di coppia diventano i protagonisti di una storia che segna le tappe di una vita vissuta in pieno. I transiti planetari [VIDEO] diventano così i veri alleati di queste relazioni, spingendo a vivere le sensazioni come un fiammifero sempre acceso. L'Oroscopo è il 'fuoco che innesca la scintilla', nell'infiammato cielo dello Zodiaco.

Analizziamo le varie 'scintille' amorose per ciascun segno dello Zodiaco.

'Scintille' nell'amore di coppia con l'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra intraprendenza vi spinge a dimostrare le sensazioni amorose con audacia, sarete quasi incontrollabili e creativi nel rapporto di coppia.

La vostra scintilla sarà la voglia di autoaffermazione personale che vi spinge all'audacia.

Toro: sembra che l'amore non vi prenda in considerazione e alcuni di voi attraversano un periodo di crisi. Ricercate nuovi stimoli nell'intimità del rapporto e ampliate le vostre vedute a letto, altrimenti potreste pentirvene. La vostra scintilla sarà la ricerca di nuove sensazioni amorose.

Gemelli: cercate di riprodurre un'atmosfera magica in casa, a volte il partner vuole essere sorpreso piacevolmente da una cena romantica. Attingerete a scintille amorose innescate dalla creatività e dal romanticismo.

Cancro: voi rappresentate il miele e l'ape è il vostro partner che vi correrà dietro, attratto da una scintilla di dolcezza. Non dovrete fare altro che lasciarvi andare alla passione e ricambiare l'amore, alimentando la fiamma che arde in voi.

Leone: accetterete di sicuro proposte un po' piccanti che provengono dal vostro partner, accendendo tutta la passione che avete accantonato per un po'. La vostra scintilla sarà l'ottimismo.

Vergine: è inutile nascondersi dietro a inutili paure, il vostro partner vi reclama e non c'è via di scampo, dovete piacevolmente soccombere. La scintilla della passione per voi amici della Vergine [VIDEO]sarà l'abbandono di ogni inibizione.

L'amore di coppia nelle previsioni astrologiche del 12 gennaio

Bilancia: allontanate i fantasmi del passato e godrete della storia presente, con leggerezza e senza freni. La scintilla che alimenterà per voi la passione sarà una maggiore sicurezza nelle vostre capacità e perché no, anche nelle vostre performance amorose.

Scorpione: utilizzate tutto il vostro fascino per conquistare il partner, sarete magnetici e lo attrarrete come una calamita nella vostra tana amorosa. La scintilla della vostra passione sarà la perseveranza nella ricerca della passione.

Sagittario: le scintille amorose mettono in primo piano il vostro fascino, quindi potrete conquistare il vostro partner con grande intesa e in modo appagante.

Voi sarete i cacciatori e l'amato sarà la preda.

Capricorno: basta pensare al lavoro, è ora di agire, senza pessimismo o ripensamenti. Il partner richiede maggiore affetto e voi innescherete scintille magiche che vi condurranno nei meandri del piacere.

Acquario: siete molto esuberanti e passionali, investite questi sentimenti nella relazione di coppia e il risultato è assicurato. Scintille fortunate per le voi che siete in coppia da poco potrebbero portarvi belle novità.

Pesci: lasciatevi travolgere da una marea spumeggiante che spazza via anche gli ostacoli che minacciano la relazione di coppia. Le scintille amorose per voi amici dei Pesci scongiureranno il rischio di rotture.