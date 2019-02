Annuncio

Un nuovo mese prende ufficialmente il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti alla giornata dell'1 marzo 2019. Vediamo quali cambiamenti porterà questo mese con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti della nuova giornata.

Ariete: in amore in questo inizio mese bisogna stare attenti alle complicazioni, meglio parlare solo se strettamente necessario. Nel lavoro rallentamenti, dovrete recuperare e superare presto un esame. In questi giorni sembrate un po' troppo frettolosi. Per il fisico evitate di fare le ore piccole.

Toro: per i sentimenti Venere è in aspetto positivo, frequentate persone nuove e non pensate al passato. Nel lavoro approfittate di questo momento per prendere tutto con grande entusiasmo, ci sono cambiamenti in vista nella primavera.

Il fisico va meglio, vi sentite meno stanchi.

Gemelli: a livello amoroso, se il vostro rapporto è legato ad una persona che ricambia i vostri interessi, periodo migliore per farvi avanti con una proposta. Nel lavoro questo nuovo anno è di revisione per accordi e contratti, ancora non ci sono certezze per il futuro immediato. Fisico che chiede di riposare di più.

Cancro: in amore giornata ideale per svegliare un nuovo sentimento, in particolare il mese di febbraio ha messo in discussione una storia. A livello lavorativo c'è più dialogo, siete avvantaggiati in questa giornata. Fisico non esaltante.

Leone: per i sentimenti qualcosa potrebbe non andare, entro la prossima estate dovrete decidere se continuare un rapporto.

Nel lavoro alcune situazioni si sbloccheranno, non si escludono cambiamenti. Bene sul piano salutare.

Vergine: a livello amoroso marzo è un mese neutrale, permette di ottenere di più, ma potrebbe anche togliere. Attenzione a Mercurio in opposizione. Nel lavoro entro poche settimane sarà possibile ottenere una buona risposta. Fisico non esaltante, vi sentite nervosi.

Previsioni 1 marzo: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore il mese inizia con Venere che porta energia e positività. Nel lavoro tornano occasioni interessanti, siate più attivi e agite meglio se aspettate in particolare una chiusura. Non stancatevi troppo in serata.

Scorpione: a livello sentimentale potrebbero tornare vecchie tensioni, marzo sarà un mese conflittuale.

A livello lavorativo recuperate serenità, tra qualche giorno potrete parlare di qualcosa di nuovo o di un cambiamento. Per il fisico giornata sottotono.

Sagittario: per i sentimenti ogni cambiamento andrebbe portato avanti con costanza, è un periodo di rinnovamento. Nel lavoro entro poco si risolverà tutto, la Luna in opposizione crea qualche conflitto. Energia per il fisico.

Capricorno: a livello amoroso molti nati nel segno sono alla ricerca di un amore vero, potrebbero esserci già state belle combinazioni lo scorso mese. A livello lavorativo fate partire progetti nei prossimi giorni, dovrete solo riorganizzare le vostre idee. Giornata di recupero per il fisico.

Acquario: in amore Venere è in transito nel segno e porta una bella situazione astrologica. Le coppie stabili ricevono buoni influssi. A livello lavorativo rispetto al passato ci sono grandi occasioni per farsi avanti. Per il fisico momento positivo.

Pesci: a livello sentimentale Venere presto sarà nel vostro segno, momento di forza per quelli che vogliono rimettersi in gioco. Nel lavoro questa situazione è ideale per far valere le vostre esigenze. Prudenza se ci sono state spese per un trasferimento o un cambiamento. Energia per il fisico.