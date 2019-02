Annuncio

Finisce il mese di febbraio 2019. Scopriamo le previsioni di inizio marzo nel periodo compreso tra il 25 e il 6 del nuovo mese dell'anno. Di seguito, lavoro, amore e salute segno dopo segno.

L'oroscopo fino al 6 marzo

Ariete: la settimana sarà interessante per il segno. Soprattutto ad inizio mese vi sentirete particolarmente fortunati. In campo amoroso, se ci sono delle questioni che vi hanno dato fastidio, è il momento di passare oltre. Cercate di recuperare serenità. In campo lavorativo, potrebbero cessare le incertezze.

Toro: Luna nel segno a partire dal primo giorno del mese di marzo. Sono in arrivo delle novità interessanti. Grande carica per quanto riguarda il campo lavorativo. In amore, alcune questioni irrisolte potranno sistemarsi.

Gemelli: siate cauti soprattutto nella fine del mese, evitate di fare troppe cose. In campo lavorativo le stelle non sono totalmente al top, anche questioni che sembravano risolte potrebbero creare problemi. In campo sentimentale cercate di riflettere prima di fare una scelta.

Cancro: evitate rischi soprattutto con l'inizio del mese. In campo amoroso, Venere non è dalla vostra parte, è possibile che non riusciate a risolvere delle questioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, con Saturno in opposizione potrebbero tardare delle risposte.

Leone: stelle della vostra parte in questa settimana di inizio mese. Soprattutto la prima parte del periodo sarà per voi positiva. In campo professionale potete fare delle richieste importanti che verranno accolte.

Per quanto riguarda l'amore, riuscirete a comprendere da quale parte stare.

Vergine: in questa settimana vi sentirete particolarmente agitati, cercate di non fare degli errori. In campo lavorativo, sono in arrivo delle novità, possibili dei cambiamenti. Per quanto riguarda il campo amoroso, evitate rischi soprattutto nella prima parte del periodo.

Bilancia: settimana interessante per i nati bilancia, soprattutto le prime giornate. In campo amoroso, potrebbero esserci delle novità, ma evitate di correre dei rischi che potrebbero rivelarsi inutili.

Scorpione: l'inizio della settimana sarà buono per voi, cercate di mantenere la situazione sotto controllo. In campo lavorativo, sono in arrivo delle opportunità che possono rendervi tranquilli.

Per quanto riguarda il campo sentimentale, cercate di essere sinceri, per poter sistemare la situazione con il partner.

Sagittario: il mese si conclude nel migliore dei modi, marzo sarà anche positivo per voi. In campo lavorativo, sono in arrivo degli ottimi risultati, agite al più presto. Per quanto riguarda l'amore, in questa settimana potrebbe tornare protagonista, qualcuno potrebbe anche fare degli incontri importanti.

Capricorno: vi sentite stanchi in questo periodo. Alla fine del mese si concluderà l'influenza positiva di Marte, buone le stelle per i sentimenti. In campo lavorativo la situazione sarà favorevole e non dovrete scoraggiarvi se ci sono dei rallentamenti. Siate cauti con l'inizio del mese.

Acquario: sarà una buona settimana per i nati sotto questo particolare segno, non mancherà energia e voglia di fare. In campo professionale potreste portare a conclusione dei progetti e delle trattative iniziate da tempo. Per quanto riguarda il campo sentimentale, Venere entrerà nel segno e potete vivere delle belle emozioni.

Pesci: il sole e mercurio sono nel vostro segno, vi sentite particolarmente forti. Per quanto riguarda il campo degli affari, potete portare avanti dei progetti fermi da tempo. Per l'amore, potrete trovare maggiore stabilità.