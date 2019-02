Annuncio

Annuncio

Un nuovo mese si apre alla perfezione con le previsioni astrali di venerdì, che puntano un riflettore sul lavoro e sui sentimenti di tutti i segni zodiacali. Marzo sarà un mese ricco di sorprese per Ariete, Toro, Bilancia e Scorpione. Favorevoli i transiti planetari anche per Pesci, Sagittario e Acquario, che potranno mettere in pratica le loro idee, con fervore e spirito pratico. Di seguito l'Oroscopo di venerdì.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lo spirito di ribellione innato in voi amici dell'Ariete, vi fa reagire in modo brusco nei confronti dell'amore, potenziato anche dalla quadratura di Urano con l'astro lunare. Ascoltate maggiormente un consiglio altrui, prima di prendere decisioni mosse da istinti momentanei, sia nel lavoro che nell'amore.

Annuncio

Toro: è giunto il momento di cambiare, di esprimere la vostra in campo lavorativo, con libertà e creatività. Anche in amore darete un cambiamento radicale alla vostra situazione sentimentale.

Gemelli: dovrete attendere ancora un giorno per migliorare la vostra situazione amorosa, poiché Venere sta per passare nel cielo dell'Acquario. Ciò potrà rinvigorire la vostra voglia di amare o di rimettervi in gioco, questo se siete single.

Cancro: l'influsso magnetico di Mercurio dal domicilio dodicesimo vi rende alquanto nervosi e vi sentirete molto agitati. Potrebbero sorgere delle questioni che rallentano il vostro cammino, piccoli ostacoli da superare, attingendo alla vostra intuizione e creatività.

Annuncio

I migliori video del giorno

Leone: sentirete una certa insofferenza, come se la vostra storia d'amore vi opprimesse. Non affidatevi al consiglio altrui per prendere delle decisioni sul lavoro, ma contate unicamente sulle vostre intuizioni.

Vergine: alquanto nervosi e infastiditi da Mercurio retrogrado, accumulerete parecchia tensione nervosa che nuoce al rapporto di coppia e vi rallenta nel lavoro, rendendovi meno produttivi. Non vi stressate oltre, se capiteranno degli imprevisti riuscirete a superarli grazie all'energia positiva di Marte, in buon aspetto rispetto al vostro domicilio astrologico.

I transiti planetari e l'oroscopo di venerdì

Bilancia: è in vista un cambiamento proficuo per il lavoro, quindi aspettatevi qualche novità, cari amici della Bilancia.

Annuncio

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, l'amore è in ripresa e il vostro cielo sembra rasserenarsi. Finalmente le nubi si diradano.

Scorpione: è tempo di crescere per voi amici dello Scorpione, di sperimentare in amore, prendendo voi l'iniziativa. Giove dal Sagittario vi rende più concreti sul lavoro, andrete dritto al dunque con fermezza e ampia capacità visiva delle situazioni che avete di fronte.

Sagittario: non correte il rischio di fare il passo più lungo della vostra gamba. Il transito favorevole di Giove, intrecciandosi con il Sole dei Pesci, vi spinge a fare mille cose in un solo giorno, ma strafare spesso significa non portare a termine il tutto, disperdendo le energie.

Capricorno: combattuti tra il passato e il presente, potreste essere un po' indecisi sul da farsi. Provate a sbrogliare la matassa dei pensieri, prendendo una decisione definitiva in amore. Occorrerà anche un'illuminazione che vi farà captare la situazione che avete di fronte.

Acquario: attingete alle vostre idee geniali, tutte da mettere in pratica nel lavoro per incrementare i guadagni. Nella sfera sentimentale, aspettate il 2 marzo Venere, quando entrerà nel vostro segno e vi conferirà molto fascino, rafforzando i legami già esistenti o favorendo quelli nuovi.

Pesci: utilizzate tutto il tempo che avete a disposizione per creare più che sognare, è il momento di sfruttare le potenzialità di Mercurio nel vostro cielo. Potrete essere maggiormente empatici e riflessivi, facendo attenzione ai dettagli e cogliendo l'essenziale nei rapporti comunicativi.