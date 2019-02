Annuncio

Annuncio

Nuovo mese in arrivo per i nati sotto il segno del Sagittario. Scopriamo le previsioni astrologiche su lavoro, amore e salute nel periodo compreso tra il primo ed il 31 marzo. Di seguito anche i consigli per affrontare nel migliore dei modi le prossime settimane con maggiore serenità. Quello precedente è stato un mese positivo per il segno. In particolar modo avete goduto di una buona energia per quanto riguarda l'aspetto fisico. I problemi nati precedentemente a livello salutare sono stati risolti anche se non del tutto. Nonostante la parte conclusiva del mese si sia rivelata leggermente sottotono, siete riusciti a vivere molti momenti senza stress. In campo sentimentale non sono mancate soluzioni a problemi legati a crisi che duravano da tempo: non è stato semplice effettuare delle scelte.

Annuncio

In campo lavorativo avete vissuto dei momenti di tensione e agitazione a causa di alcune situazioni che tardano a giungere a termine. Non sono comunque mancate soddisfazioni.

In questo nuovo mese dell'anno le tensioni lavorative potrebbero proseguire. Alcuni problemi saranno comunque superabili con il concludersi del mese. Non mancherà stanchezza, anche nella prima parte del periodo, quando potrebbero esserci dei lievi disturbi a livello salutare. È importante che non disperdiate troppe energie perché anche nel mese di aprile potreste affrontare delle giornate faticose. In amore vivrete delle buone emozioni, è un buon momento per farsi avanti e dimenticare le crisi del passato. In campo lavorativo se desiderate portare avanti dei progetti e ottenere dei risultati, fatelo senza farvi contagiare da idee contrastanti. Leggiamo nel dettaglio le previsioni su lavoro e amore dei nati sotto il segno del Sagittario per quanto riguarda il mese di marzo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Lavoro e amore per il Sagittario

Come anticipato, vivrete delle buone emozioni in campo sentimentale. Chi ha vissuto delle crisi in passato dovrà adesso comprendere che è importante riuscire a fare dei passi avanti. I single potrebbero fare degli incontri, ma solo se frequentate luoghi dove è possibile fare nuove conoscenze.

Nonostante le possibili difficoltà, marzo sarà un mese valido anche per quanto riguarda il campo lavorativo. In quest'ultimo settore vi sentirete forti, anche se potrebbero esserci dei rallentamenti soprattutto nella parte centrale del periodo. È possibile che abbiate delle nuove idee, cercate di non correre troppo perché non sarà possibile realizzarle tutte contemporaneamente.