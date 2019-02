Annuncio

Questa domenica molti segni dello zodiaco vorranno concedersi una bella pausa, in primis la Bilancia, il Leone e l'Ariete. Se le cose potrebbero essere negative per Gemelli, Cancro, Scorpione e Sagittario, per i Pesci e la Vergine andrà decisamente meglio.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: domenica vivrete una giornata molto più distesa con il partner, dopo le vicissitudini alquanto gravose dei giorni passati. Sarà tempo di equilibrio anche nei confronti dei colleghi, e ciò favorirà un lavoro sereno e privo di quell'atmosfera tesa che vi ha accompagnati a lungo.

Toro: la vostra creatività ha finalmente fatto centro nel cuore dei colleghi e del capo, e nel pomeriggio potreste ricevere un compenso economico molto redditizio.

Meglio anche il rapporto con il partner, ormai ritornato ad uno stato di grazia come non si vedeva da tempo.

Gemelli: potreste avere un litigio con il partner a causa di alcune faccende rimaste in sospeso, ma potreste fare del vostro meglio per impiegare del tempo per chiarimenti essenziali per il mantenimento della coppia. Fate una piccola sorpresa e dialogate.

Cancro: una piccola rottura potrebbe creare dei turbamenti interiori, ma è necessario mantenere il sangue freddo per essere remunerativi a lavoro e nei compiti di casa. Provate a favorire un approccio più determinato, anche utilizzando l'eros, dato che Venere è dalla vostra.

Leone: passione e relax, è tutto ciò di cui godrete in questa domenica.

Il lavoro vi ha stressato moltissimo, quindi potreste avere bisogno di staccare la spina completamente in virtù della vita di casa e familiare, o comunque con il compagno attuale. Sarà molto soddisfacente.

Vergine: sembra che l'intesa con il partner stia per riacquistare terreno, quindi non ci sarà nulla di meglio di cercare di essere più confidenziali con il partner. Provate a considerare di intraprendere un altro tipo di incarichi, o comunque qualcosa che riesca a soddisfarvi maggiormente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete più propensi a concedervi del tempo da soli con voi stessi, piuttosto che uscire o comunque fare baldoria con gli amici. Proprio non riuscite a scostare da voi il pensiero di tornare al lavoro e questo potrebbe influire seriamente sul vostro nervosismo già molto accentuato.

Scorpione: finalmente si vedranno i frutti del lavoro della settimana, così da potervi dedicare ad un investimento che riguarda il partner. Le cose si sono risollevate leggermente, dunque prestate la massima attenzione a come calibrate le parole da utilizzare.

Sagittario: avete perso un po' la pazienza nell'ultimo periodo, e la domenica purtroppo non sarà da meno a giudicare dai nervi tesi che avete e che avrete. Almeno, provate a mantenere la calma con il partner, anche se in serata la situazione potrebbe precipitare.

Capricorno: settimana bellissima, la vostra. E una domenica che punterà su una decisione di piccola portata, ma che per voi potrebbe valere moltissimo: un acquisto o un viaggetto, qualcosa che vi farà pesare meno il lavoro e che vi dia la carica giusta per l'inizio della settimana nuova.

Acquario: un regalo da parte del partner vi accenderà la voglia di un rinnovo, che sia per la vostra persona o per la vostra casa. Ora che le finanze subiranno un rialzo anche se non ingente ci potrebbe essere l'opportunità di fare acquisti che volevate fare da molto tempo.

Pesci: vi sarete completamente ripresi dallo stato di "ibernazione" in cui eravate scivolati qualche giorno fa. Ora siete più carichi che mai per affrontare una mole di lavoro che vi attendeva. Bene anche l'amore, ma la troppa concentrazione in altro potrebbe dare il via a qualche tensione.