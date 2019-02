Annuncio

La prima settimana del mese di febbraio sta per giungere al termine: quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo del fine settimana, sabato 9 e domenica 10 febbraio, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 9 e 10 febbraio 2019

Ariete: è un buon momento per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, tuttavia lo stress accumulato potrebbe farsi sentire durante questo fine settimana. Il consiglio è quello di gestire con cautela i rapporti interpersonali ed evitare la nascita di polemiche e discussioni sia in famiglia che sul lavoro.

Toro: gli astri sono favorevoli durante queste giornate, è il momento di amare e lasciarsi amare.

Le giornate di sabato 9 e domenica 10 si presenteranno come l’occasione giusta per dedicarsi al partner e alla famiglia, potrete vivere delle belle emozioni. Anche i single saranno avvantaggiati, gli incontri sono favoriti e in alcuni casi potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Gemelli: con la giornata di sabato inizia un momento di recupero per il segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Chi nelle giornate precedenti ha affrontato dei momenti di tensione all’interno del rapporto di coppia avrà modo di risolvere le problematiche e ristabilire l’equilibrio con il partner. Bene l’ambito lavorativo, ma in queste giornate sarà bene prendersi una pausa e dedicarsi al partner e la famiglia.

Cancro: è un momento sottotono per il segno, alcuni di voi potrebbero non essere convinti delle decisioni prese o dei prossimi passi da compiere. Durante questo fine settimana prendetevi un momento per voi, dedicatevi alla cura del corpo e della mente e cercate di farvi chiarezza. In amore potrebbero nascere delle tensioni, meglio evitare litigi e discussioni, potreste dire qualcosa di cui pentirvi.

Leone: il mese dell’amore si dimostra positivo per il segno per quanto riguarda i sentimenti. Al contrario durante il fine settimana delle agitazioni potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo e in famiglia. Sarete irritabili e potreste perdere facilmente la pazienza. La giornata di sabato potrebbe regalare a chi ne è alla ricerca un incontro fortunato.

Vergine: un quadro astrale vantaggioso accompagnerà il segno nel corso di questo weekend. Qualcuno potrebbe concludere un affare prestigioso o una vendita che porterà dei benefici alla sfera professionale ed economica. Con l’arrivo del mese di febbraio è iniziato un momento di recupero per quanto riguarda i sentimenti, sarà un weekend romantico e sereno, come non succedeva da tempo.

Bilancia: durante le giornate di sabato 9 e domenica 10 continueranno le tensioni per i nati sotto questo segno: c’è dell’insoddisfazione nell’aria ed alcune situazioni necessitano di maggior chiarezza. Sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda i sentimenti potrebbero esserci delle problematiche da risolvere, ma il weekend non sarà il momento migliore per affrontarle.

Scorpione: con l’inizio del mese di febbraio alcuni dei nati sotto questo segno hanno apportato dei miglioramenti alla propria vita e ristabilito l’ordine. Chi ancora non l’ha fatto, si vedrà presto costretto a rivedere il proprio punto di vista. Per raggiungere i risultati ambiti, sarà necessario ristabilire le proprie priorità e troncare i legami instabili e svantaggiosi.

Sagittario: è stata una settimana impegnativa e durante il fine settimana potreste risentire di un calo di energie e lievi fastidi fisici. La ripresa sarà comunque rapida e potrete iniziare al meglio la nuova settimana. Durante il weekend l’amore vi offrirà le cure e la sicurezza di cui avete bisogno.

Capricorno: è un buon momento per il segno, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Durante il weekend tuttavia potreste risentire dello stress accumulato e vivere qualche momento di agitazione. Sarà bene essere prudenti, in particolar modo nella gestione dei rapporti professionali. In amore ci sono delle incertezze da risolvere, nel fine settimana cercate di limitare le polemiche ed evitare litigi e discussioni con il partner.

Acquario: quelle di sabato 9 e domenica 10 febbraio saranno due giornate intense, ma positive. Diversi sono gli impegni che vi attendono da qui alla fine del mese e durante il weekend sarà opportuno sedersi e pianificare passo per passo i prossimi eventi. È un buon momento per quanto riguarda i sentimenti, i single potrebbero fare incontri interessanti.

Pesci: un fine settimana di recupero per il segno, almeno per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Il mese di febbraio sarà un po’ sottotono, in amore ci sono delle criticità da risolvere e questo sarà possibile a partire dall’ultima settimana del periodo. Nella giornata di domenica potreste risentire di lievi disturbi fisici, meglio concedersi un po’ di riposo.