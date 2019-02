Annuncio

Nuovo weekend per tutti i segni dello zodiaco. Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per quanto riguarda le giornate di sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019.

Ariete: è importante che siate cauti in questo fine settimana. Con la Luna nel segno potreste sentirvi particolarmente agitati nei rapporti di coppia. Nel lavoro sono giornate da tenere sotto controllo.

Toro: in queste giornate del fine settimana vi sentirete particolarmente agitati. In campo lavorativo le stelle sono comunque a vostro favore, anche l'amore vi regala più forza.

Gemelli: in campo sentimentale vi sentite particolarmente nervosi. Domenica, con la Luna in buon aspetto potreste risolvere alcune questioni.

Nel campo lavorativo con Mercurio dissonante potrebbero esserci dei ritardi.

Cancro: cercate di salvaguardare la salute in questo weekend. Con Saturno in opposizione è possibile che viviate delle indecisioni in campo lavorativo. In amore dovreste riflettere per comprendere ciò che realmente desiderate.

Leone: nella giornata di sabato sarete chiamati a fare delle scelte importanti. Domenica vivrete un bel momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda il campo lavorativo. In amore le stelle sono dalla vostra parte, belle le emozioni che vivrete.

Vergine: con Mercurio opposto potreste avvisare dei fastidi a livello salutare. In campo lavorativo, se ci sono stati dei problemi, in questo weekend potreste trovare delle soluzioni.

Le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: sabato la Luna è dissonante, ma domenica vivrete un momento di recupero. In generale, sia in amore che in campo lavorativo vi sentite sottotono.

Scorpione: non sono le giornate giuste per fare degli azzardi. In campo lavorativo non mancherà comunque la forza. Per quanto riguarda l'amore, domenica, potreste fare dei passi avanti.

Sagittario: potreste avvertire della stanchezza nella giornata di sabato 9 febbraio. In campo lavorativo è necessario che abbiate maggiore pazienza, alcune situazioni saranno complesse da affrontare. In amore evitate lo stress.

Capricorno: la Luna non è in aspetto positivo, potreste vivere dei momenti complessi a livello sentimentale.

In campo professionale potrebbero arrivare delle nuove proposte, sappiatele cogliere.

Acquario: Luna favorevole per il segno, belle le stelle per i sentimenti. Domenica potreste affrontare dei cambiamenti lavorativi.

Pesci: domenica Mercurio sarà nel vostro segno zodiacale e potrete vivere un momento di discreto recupero. In campo sentimentale proseguirà comunque dell'agitazione a causa di divergenze. Cercate di essere calmi in campo lavorativo.