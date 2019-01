Annuncio

La prima settimana di febbraio inizierà in maniera un pò movimentata per Leone e Gemelli. Scopriamo tutte le previsioni degli astri per la settimana che va dal 4 al 10 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: gli astri vi regaleranno grande protezione a livello sentimentale. Domenica la sarà la giornata adatta per fare nuovi incontri e coltivare le vostre amicizie. Se rimarrete chiusi in casi potreste perdere delle belle occasioni. Al lavoro potreste avere un grande successo se ne approfitterete: tenete dunque gli occhi ben aperti.

La salute sarà al top, grazie anche alla vostra positività.

Toro: lunedì e martedì potreste dover superare alcune tensioni in famiglia. Lasciatevi trasportare dal vostro istinto: potreste vivere delle belle emozioni in ambito sentimentale.

Alcuni lavori potrebbero esse messi in discussione, ma non agitatevi e prendete tutto con filosofia.

Gemelli: la metà della settimana sarà molto fortunata per voi: tra mercoledì e giovedì sono previsti nuovi incontri lavorativi. Il mese scorso avete avuto alcuni problemi economici, ma adesso tutto sembra essere superato. Il fine settimana potrebbe essere un pò più stressante a causa di diverse faccende burocratiche da risolvere.

Cancro: per l'amore la settimana risulterà molto interessante, mentre in famiglia cercherete di accontentare un pò tutti. Affrontate i problemi, ma evitate di parlare dei soliti discorsi. Se avete nuove collaborazioni in ambito lavorativo, stabilite bene i termini. Lunedì 4 e mercoledì 6 potreste essere più tesi del solito.

Leone: se non avete una relazione stabile, per il momento è meglio evitare le nuove frequentazioni [VIDEO].

In questo periodo siete un pò nervosi. Siete inoltre concentrati su un'affare e state cercando di fare di tutto affinchè l'operazione vada per il verso giusto. Da evitare le attività sportive molto pesanti.

Vergine: siete molto concentrati sul lavoro e avete poco tempo per l'amore. Avere una persona che vi stia vicino sarebbe però meglio per voi. Purtroppo negli ultimi mesi non avete avuto tempo da dedicare al benessere e all'attività fisica: presto però potreste recuperare.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: lunedì e martedì saranno le migliori giornate della settimana. Avete ritrovato la voglia di frequentare nuove persone. Sul lavoro tutto va per il verso giusto, ma attenzione a non esagerare troppo a livello economico. Per quanto riguarda la salute, è meglio cercare di seguire una sana alimentazione. Sabato è previsto qualche conflitto.

Scorpione: vi piacciono alcune persone, ma state valutando ogni particolare [VIDEO] per non rimanere delusi. Mercoledì e giovedì dovrete tenere a bada il vostro carattere molto impulsivo: potrebbero sorgere dei problemi, ma dovete affrontare le situazioni con pacatezza.

Cercate di stare molto vicini al partner.

Sagittario: la settimana inizierà in maniera molto tranquilla, con molto poco entusiasmo. Verso fine settimana la situazione migliorerà. Se lavorate in un'azienda potreste ricevere nuove proposte di lavoro da valutare. Venerdì e sabato potrebbero essere trascorsi in compagnia di persone a voi molto care.

Capricorno: il vostro rapporto d'amore sembra avere delle difficoltà e tra lunedì e mercoledì potreste fare il meglio per recuperare la vostra relazione. Per il lavoro si prospetta un periodo molto interessante e pieno di soddisfazioni. Potreste non avere molto tempo da dedicare agli hobby.

Acquario: potreste avere qualche litigio con alcune persone a voi care proprio a inizio settimana: evitate però di prendervela eccessivamente. Se avete torto, fate voi il primo passo, anche se potrebbe risultarvi difficile. In campo economico potrebbero esserci delle interessanti novità.

Pesci: Venere potrebbe portarvi diversi incontri piacevoli. Se siete single vi divertirete con gli amici soprattutto nel fine settimana, mentre chi è impegnato potrebbe dover affrontare qualche disguido. Siete molto concentrati sul lavoro, ma dedicatevi anche al vostro benessere fisico.