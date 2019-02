Annuncio

Annuncio

Domenica 10 marzo potrebbero esserci dei momenti di distensione, tanto che alcuni segni potrebbero decidere di dedicarsi di più all'amore e ai sentimenti in generale, specialmente quelli che in questo periodo lo hanno lasciato un po' indietro: stiamo parlando del Toro, del Cancro e del Sagittario.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nella giornata di domenica avrete modo di ridimensionare la vostra rabbia e mitigarla a favore di un atteggiamento più disteso e meno rissoso.

Toro: un'esperienza emozionante vi farà rivivere le sensazioni più belle della vostra tenera età. Riscoprendovi da piccoli, potreste comprendere molto di più su voi stessi attualmente.

Gemelli: il partner sarà contento di come abbiate preso in considerazione una sua idea, e d'altronde potreste trarne molto vantaggio anche voi, ad esempio nell'ambito erotico.

Annuncio

Cancro: avrete bisogno di stare soli con voi stessi e prendervi cura del vostro corpo. Dei malesseri dovuti allo stress sia fisico che emotivo potrebbero inchiodarvi a casa.

Leone: la settimana si concluderà abbastanza bene, avrete raccolto i frutti del vostro lavoro ed ora non vorreste mai fermarvi. Continuate così.

Vergine: sarete stanchi e stressati. In due parole si riassume il vostro stato, che dovrete assolutamente convertire in energia per i giorni successivi. Non arrendetevi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non ci starete più con la testa, e ciò sarà dovuto ad un eccesso di sforzo per non collassare contro i colleghi. Sarà il momento di staccare la spina per un po'.

Scorpione: distendetevi e ascoltate della buona musica, specialmente nel pomeriggio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Sarà un consiglio che vi farà sbocciare molta creatività da impiegare in molti campi della vostra serata.

Sagittario: la tenerezza con il partner potrebbe essere uno degli incentivi che vi farà stare a casa, altrimenti potreste incontrare alcuni amici per fare uno strappo fuori porta.

Capricorno: vi sarete completamente ripresi dalla stanchezza e sarete già proiettati verso il nuovo progetto lavorativo a cui state lavorando. In serata però potrebbe esserci un contrattempo.

Acquario: questa giornata potrebbe essere una delle favorite di questi giorni in ambito sentimentale e sessuale, quindi non esitate nel momento in cui il partner vorrà sedurvi.

Pesci: dotati di molta fantasia potreste riuscire a produrre qualcosa di estremamente artistico che vi varrà molta remunerazione.

Annuncio

Date il meglio di voi e sarete premiati.