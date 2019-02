Annuncio

Annuncio

La giornata del 9 marzo presenterà situazioni diverse su amore, lavoro e salute per ogni segno dello Zodiaco secondo l'Oroscopo.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: sarete con la testa altrove e una forte agitazione potrebbe causarvi mal di stomaco. Se avete un'indole fondamentalmente libertina, il 9 marzo potreste mettervi in qualche guaio, quindi le stelle raccomandano di essere molto prudenti.

Toro: un'azione coraggiosa vi permetterà di distinguervi dalla mediocrità della massa. Rivedere un amico dopo tanto tempo vi scalderà il cuore. Non abbiate paura di sbagliare, se ritenete di fare la cosa giusta.

Gemelli: se anche il 9 marzo vi sentirete soli, come vi accade sempre più spesso negli ultimi tempi, perché non pensare di adottare un cucciolo da coccolare? Le idee il 9 marzo non vi mancheranno, ma sarà la scarsa voglia di darvi da fare il tallone d'Achille della giornata e ne pagherete le conseguenze durante la serata, quando potreste avere un grosso litigio con una persona cara.

Annuncio

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: sarete un po' indecisi sulla "strada" da percorrere il 9 marzo. Questa confusione vi impedirà di vedere "la luce in fondo al tunnel".

Leone: luna propizia per i cambi di look. Disturbi psicosomatici all'orizzonte: cercate di prendere le cose che vi accadono con filosofia. L'anno 2019 secondo l'oroscopo sarà l'anno del Leone, ma questa giornata potrebbe fare eccezione e crearvi non pochi grattacapi.

Vergine: se proprio ritenete indispensabile mentire su alcune cose al vostro partner, almeno siate prudenti. In serata potreste ricevere una telefonata da una persona con la quale avete avuto dei contrasti, per un chiarimento su alcune questioni di lavoro, che potrebbe anche farvi alterare.

Annuncio

I migliori video del giorno

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: via libera per chi cerca delle avventure sentimentali. Possibile raffreddore. Dovreste porre maggiore attenzione alla vostra salute, che spesso trascurate.

Scorpione: gratificazioni in arrivo dai vostri superiori. Gli influssi venusiani vi rendono più fascinosi.

Sagittario: spunteranno nuove opportunità di guadagno. L'umore sarà alto e la forma buona.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: fastidi in serata, forma in crescita. Giornata particolarmente negativa per le questioni finanziarie.

Acquario: non fatevi troppe illusioni su una persona che avete conosciuto da poco. Le donne dell'Acquario potrebbero litigare col partner in serata il 9 marzo.

Annuncio

Pesci: tutto filerà liscio per le persone del segno che hanno ascendente in Sagittario. Dovreste ascoltare di più le persone che vi danno dei consigli, avendo una maggiore esperienza.