Annuncio

Annuncio

Questo lunedì i segni dello zodiaco saranno occupati con il lavoro, ma se alcuni saranno entusiasti di tirare fuori tutta la grinta necessaria, come Pesci e Sagittario, altri potrebbero avere nei confronti della giornata un certo malumore come il Capricorno, la Bilancia e la Vergine.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: non sarebbe l'ideale affidare un compito di rilevante importanza a qualcuno che non potrebbe occuparsene, fareste meglio a farlo voi. In amore potreste ritrovarvi ancora oppressi dalla negatività verso questo sentimento. Rimettete in ordine le idee.

Toro: sarete immersi nella realizzazione di un lavoro per il capo oppure di una nuova idea per il vostro salto di qualità finanziario.

Annuncio

Prestateci la massima attenzione per renderlo unico e personalissimo.

Gemelli: più che nelle braccia del lavoro in mattinata preferirete gettarvi nelle braccia del partner. Ma nel pomeriggio avrete le carte in regola per affrontare una iniziativa sul posto di lavoro molto allettante per il capo.

Cancro: le delusioni amorose vi indurranno a tirare il freno anche per alcune amicizie che non vedevate da tempo. Avete paura di osare, di fidarvi, ma d'altronde sarà troppo presto per prendere una decisione.

Leone: potreste prendervi qualche ora per fare una sorpresa di riconciliazione nei confronti del partner a causa della vostra prolungata distanza. Chissà, la situazione potrebbe evolversi in modo positivo se ci mettete del pepe.

Annuncio

I migliori video del giorno

Vergine: sarete alquanto timorosi per qualche incarico che dovrete affrontare sul posto di lavoro e, forse, nemmeno la vostra capacità di organizzazione potrà fare molto in quest'occasione. Però avete tanta energia e questo mitigherà un eventuale insuccesso.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete poca voglia di recarvi al lavoro anche se questo non prevede dello sforzo. La stanchezza che avete accumulato potrebbe essere estremamente controproducente anche per altri ambiti della vostra giornata.

Scorpione: del malumore di fondo vi impedirà di essere spigliati. Anzi, potreste tirare fuori il vostro lato più duro. Per il momento l'unica cosa da fare sarà provare a rilassarvi e a dedicarvi a qualcuno che sappia come prendervi.

Annuncio

Sagittario: un incarico lavorativo potrebbe risultare di facile risoluzione tanto che potrebbe essere anche stimolante per altre prove a cui verrete sottoposti. Attenti ai trabocchetti.

Capricorno: avrete del nervosismo che vi impedirà di aprirvi su alcuni questioni che dovrebbero essere risolte il prima possibile. Probabilmente non diventerete morbidi se non alla fine della serata.

Acquario: il partner potrebbe rendervi una conversazione oppure un lavoro davvero molto difficile a causa di una possibile lite per qualcosa di rilevante. Non lasciatevi andare alla rabbia.

Pesci: la vostra creatività vi sarà di enorme aiuto per intraprendere una sfida lavorativa che in cuor vostro aspettavate da tempo. Metteteci tutto il vostro acume.